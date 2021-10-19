"Шахтер" объявил заявку на матч с мадридским "Реалом"

Один из основных футболистов донецкого "Шахтера" не поможет команде в важном матче.

Донецкий "Шахтер" объявил предварительную заявку команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".

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"Шахтер" сыграет свой третий матч группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. В стартовых двух матчах дончане набрали лишь одно очко – проиграли молдавскому "Шерифу" (0:2) и сыграли вничью с миланским "Интером" (0:0).

В предварительной заявке "Шахтера" на матч с "Реалом" 22 футболиста. Кроме Лассины Траоре, который получил серьезную травму в матче с "Интером", не сыграет с мадридцами также и защитник Николай Матвиенко, который получил повреждение за день перед матчем.

Из хороших новостей – вернулся в состав "Шахтера" вратарь Анатолий Трубин, который играл уже в предыдущем матче против луганской "Зари" в чемпионате Украины. А также форвард Фернандо, который в этом матче отличился дублем.

Состав "Шахтера" на матч против мадридского "Реала"

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Юхим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо.

Нападающие: Дентиньо, Даниил Сикан, Фернандо.

Матч "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник, 19 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало матча – в 22.00 по киевскому времени.

"Реал" стартовал в Лиге чемпионов с трех очков в матче против "Интера", а во втором туре сенсационно проиграл "Шерифу".

"Шахтер" и "Реал" уже в третий раз встретятся между собой за последние два розыгрыша Лиги чемпионов. В прошлом сезоне дончане дважды обыграли мадридский "Реал" – 4:3 на выезде и 2:0 дома.

В последнем матче чемпионата Испании мадридский "Реал" проиграл "Эспаньолу" со счетом 1:2.