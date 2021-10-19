"Шахтар" оголосив заявку на матч із мадридським "Реалом"

Один з основних футболістів донецького "Шахтаря" не допоможе команді у важливому матчі.

Донецький "Шахтар" оголосив попередню заявку команди на матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реала".

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"Шахтар" зіграє свій третій матч групового етапу Ліги чемпіонів 2021/22. У стартових двох матчах донеччани набрали лише одне очко — програли молдавському "Шерифу" (0:2) і зіграли внічию з міланським "Інтером" (0:0).

У попередній заявці "Шахтаря" на матч із "Реалом" 22 футболісти. Крім Лассіна Траоре, який отримав серйозну травму в матчі з "Інтером", не зіграє з мадридцями також і захисник Микола Матвієнко, який отримав пошкодження за день перед матчем.

З хороших новин — повернувся до складу "Шахтаря" воротар Анатолій Трубін, який грав уже в попередньому матчі проти луганської "Зорі" в чемпіонаті України. А також форвард Фернандо, який в цьому матчі відзначився дублем.

Склад "Шахтаря" на матч проти мадридського "Реала"

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій П'ятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріні.

Нападники: Дентіньйо, Данило Сікан, Фернандо.

Матч "Шахтар" — "Реал" відбудеться у вівторок, 19 жовтня, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

"Реал" стартував у Лізі чемпіонів із трьох очок у матчі проти "Інтера", а в другому турі сенсаційно програв "Шерифу".

"Шахтар" і "Реал" вже втретє зустрінуться між собою за останні два розіграші Ліги чемпіонів. У минулому сезоні донеччани двічі обіграли мадридський "Реал" — 4:3 на виїзді та 2:0 вдома.

В останньому матчі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" програв "Еспаньйолу" з рахунком 1:2.