Хоккеиста НХЛ отстранили на 21 матч из-за поддельной справки о вакцинации

Хоккеисту даже не будут платить зарплату во время его отстранения, согласно контракту.

Форвард хоккейной команды "Сан Хосе Шаркс" Эвандер Кейн получил отстранение от НХЛ за нарушение коронавирусного протокола. Из-за этого он будет недоступен для своей команды на протяжении 21 матча.

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В понедельник пресс-служба НХЛ уведомила о наказании для хоккеиста "Шаркс". Причину наказания в организации не уточнили, но, как сообщает ESPN, это связано с тем, что Кейн подделал справку про вакцинацию от коронавируса.

НХЛ не требовала в новом сезоне обязательную вакцинацию. Но вакцинированные игроки сталкиваются с меньшими коронавирусными ограничениями: например, им разрешено проводить матчи в Канаде без необходимости пребывания на карантине.

Кейн уже принес извинения за нарушение коронавирусного протокола. Хоккеист заметил, что не хочет допускать подобных ошибок в будущем.

"Я допустил ошибку, о которой очень жалею и за которую несу ответственность. На время отстранения я буду продолжать консультироваться, чтобы это помогло мне принимать правильные решения в будущем. Когда мое отстранение закончится, я планирую вернуться на лед с еще большей решительностью и любовью к игре", – сказал хоккеист.

В клубе осудили поведение своего игрока. "Сан-Хосе Шаркс" выпустил заявление на своем официальном сайте, где уточнил, что клуб разочарован его пренебрежением протоколов здоровья и безопасности и согласен с отстранением от матчей.

Отстранение Кейна означает, что он не сможет играть за клуб до 30 ноября. В новом розыгрыше чемпионата он еще не успел сыграть ни одной игры.

Кейн – 30-летний хоккеист, выступающий на позиции форарда. В составе "Шаркс" он играет с 2018 года, до этого выступал за "Виннипег Джетс" и "Баффало Сейбрз".

Также НХЛ еще и расследует дело против Эвандера Кейна, связанную с обвинением в домашнем насилии, которые ему предъявляет жена. Также жена заявила полиции, что хоккеист участвует в игре на тотализатор и делает ставки на собственную команду. НХЛ провела дополнительное расследование, но не нашла подтверждения этим словам. Ранее Кейна отстраняли от матчей НХЛ шесть раз по различным поводам.