Хокеїста НХЛ відсторонили на 21 матч через підроблену довідку про вакцинацію

Хокеїстові навіть не платитимуть зарплату під час його відсторонення, згідно з контрактом.

Форвард хокейної команди "Сан Хосе Шаркс" Евандер Кейн отримав відсторонення від НХЛ за порушення коронавірусного протоколу. Через це він буде недоступний для своєї команди протягом 21 матчу.

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У понеділок пресслужба НХЛ повідомила про покарання для хокеїста "Шаркс". Причину покарання в організації не уточнили, але, як повідомляє ESPN, це пов'язано з тим, що Кейн підробив довідку про вакцинацію від коронавірусу.

НХЛ не вимагала в новому сезоні обов'язкової вакцинації. Але вакциновані гравці стикаються з меншими коронавірусними обмеженнями: наприклад, їм дозволено проводити матчі в Канаді без необхідності перебування на карантині.

Кейн уже попросив вибачення за порушення коронавірусного протоколу. Хокеїст зауважив, що не хоче припускатися подібних помилок у майбутньому.

"Я припустився помилки, про яку дуже шкодую і за яку несу відповідальність. На час відсторонення я буду продовжувати проводити консультації, щоб це допомогло мені ухвалювати правильні рішення в майбутньому. Коли моє відсторонення закінчиться, я планую повернутися на лід зі ще більшою рішучістю і любов'ю до гри", — сказав хокеїст.

У клубі засудили поведінку свого гравця. "Сан-Хосе Шаркс" випустив заяву на своєму офіційному сайті, де уточнив, що клуб розчарований його зневагою до протоколів здоров'я і безпеки та згоден із відстороненням від матчів.

Відсторонення Кейна означає, що він не зможе грати за клуб до 30 листопада. У новому розіграші чемпіонату він ще не встиг зіграти жодної гри.

Кейн — 30-річний хокеїст, який виступає на позиції форарда. У складі "Шаркс" він грає з 2018 року, до цього виступав за "Вінніпег Джетс" і "Баффало Сейбрс".

Також НХЛ ще й розслідує справу проти Евандера Кейна, пов'язану зі звинуваченням у домашньому насильстві, які йому пред'являє дружина. Також дружина заявила поліції, що хокеїст бере участь в грі на тоталізатор і робить ставки на власну команду. НХЛ провела додаткове розслідування, але не знайшла підтвердження цим словам. Раніше Кейна не допускали участі матчів НХЛ шість разів із різних причин.