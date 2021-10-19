Лучший доставщик в мире. Молодой фанат принес на трибуну 48 пинт пива и стал знаменитым (фото)

Футбольный болельщик порадовал своих друзей доставкой пива во время игры.

Фанат нидерландского "Твенте" во время матча показал мастерство доставки пива своим товарищам. Это фото стало вирусным во всем мире.

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23-летний нидерландец Кристиан Роетгеринг, который является поклонником "Твенте", стал популярен благодаря фотографии, появившейся в социальных сетях. На ней молодой футбольный болельщик несет 48 пинт пива одновременно для своих друзей.

Как сообщает Daily Mail, болельщик донес пиво без проблем до мест, где сидели его друзья, не разлив ни одной баночки пива. Кристиан говорит, что это не его рекорд, на некоторых матчах он носил гораздо больше банок пива и уже научился доносить их без проблем.

"Я всегда хожу на игры с группой своих друзей, и каждый раз один из нас идет за пивком", – сказал Кристиан The Sun.

"В этот раз была моя очередь, а мне не хотелось ходить за пивом в несколько заходов, поэтому я попытался принести все пиво сразу. Я решил принести все пиво моим друзьям сразу", – сказал молодой болельщик.

"Мне было трудновато нести на некоторых моментах на ступеньках, но я сконцентрировался и старался держать баланс. Но это не рекорд – однажды мой друг Йохан принес 50 банок пива за раз", – сказал Кристиан.

Болельщик похвастался, что стал популярным в социальных сетях.

"У меня более 300 заявок в друзья в Инстаграме. Я смотрел видеообзор матча по телевидению в воскресенье, телефон был красный от звонков и сообщений друзей.

Согласно правилам чемпионата Нидерландов, болельщики могут употреблять пиво на стадионе, а не только в точках фаст-фуда на территории стадиона, как во многих других странах.