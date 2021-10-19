Кращий доставник у світі. Молодий фанат приніс на трибуну 48 пінт пива і став знаменитим (фото)

Футбольний уболівальник порадував своїх друзів доставкою пива під час гри.

Фанат нідерландського "Твенте" під час матчу показав майстерність доставки пива своїм товаришам. Це фото стало вірусним в усьому світі.

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23-річний нідерландець Крістіан Роетгерінг, який є шанувальником "Твенте", став популярний завдяки фотографії, що з'явилася в соціальних мережах. На ній молодий футбольний уболівальник несе 48 пінт пива одночасно для своїх друзів.

Як повідомляє Daily Mail, уболівальник доніс пиво без проблем до місць, де сиділи його друзі, не розливши жодної баночки. Крістіан каже, що це не його рекорд, на деяких матчах він носив набагато більше банок пива і вже навчився доносити їх без проблем.

"Я завжди ходжу на ігри з групою своїх друзів, і щоразу один з нас йде за пивком", — сказав Крістіан The Sun.

"Цього разу була моя черга, а мені не хотілося ходити за пивом у декілька заходів, тому я спробував принести все пиво відразу", — сказав молодий уболівальник.

"Мені було важкувато нести на деяких моментах на сходинках, але я сконцентрувався і намагався тримати баланс. Але це не рекорд — одного разу мій друг Йохан приніс 50 банок пива за раз", — сказав Крістіан.

Уболівальник похвалився, що став популярним у соціальних мережах.

"У мене понад 300 заявок у друзі в інстаграмі. Я дивився відеоогляд матчу по телебаченню в неділю, телефон був червоний від дзвінків і повідомлень друзів.

Згідно з правилами чемпіонату Нідерландів, вболівальники можуть вживати пиво на стадіоні, а не тільки в точках фаст-фуду на території стадіону, як у багатьох інших країнах.