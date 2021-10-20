Хет-трик Шевченко, команда-мечта Лобановского. Как "Динамо" играло с "Барселоной" (видео)

В среду, 20 октября, чемпион Украины в 13-й раз встретится с одним из самых титулованных клубов Европы.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) — настоящий бренд, который миллионы болельщиков в Украине ассоциируют со словом "успех". Это повелось еще с 70-х, когда киевляне добыли первый международный трофей, продолжилось в 80-х и окончательно укрепилось в сознании болельщиков в 90-х. Дальше в биографии столичного клуба появились не самые радостные моменты. Но, несмотря на это, киевляне продолжают регулярно выступать в еврокубках.

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В среду, 20 октября 2021 года, "Динамо" снова встретится с одним из самых титулованных клубов Европы — "Барселоной". Как и год назад, киевлянам предстоят два матча против каталонского клуба. Мирча Луческу снова будет противостоять Рональду Куману, но их тренерская дуэль — только малая часть большой истории.

Барселона — Динамо Киев: история встреч

Впервые соперники встретились еще в далеком 1991 году. Дело было в турнире, которого уже давно не существует: Кубок обладателей Кубков. Советский Союз стремительно разваливался, завершалась и эпоха легендарных для "Динамо" футболистов: команду покинули Геннадий Литовченко, Анатолий Демьяненко, Иван Яремчук, Виктор Чанов и Василий Рац. Клубу пришлось перестраиваться, и первый матч с "Барселоной" в Киеве завершился поражением со счетом 2:3. У гостей забивали Бакеро, Ортега и Христо Стоичков, а в игре за "Динамо" отличились Сергей Заец и Олег Саленко.

[ + – ] Динамо Киев — Барселона. 1/4 финала Кубка Кубков 1990/1991

Ответный матч завершился вничью 1:1. За "Динамо" забил Сергей Юран, но в концовке встречи Гильерме Амор сравнял счет и лишил гостей надежды на выход в полуфинал.

Хладнокровный Христо Стоичков

Год спустя "Динамо" снова встретилось с "Барселоной", но уже в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Команде Анатолия Пузача сотворить чудо тогда не удалось: разница в классе была еще более ощутимой, чем год назад. "Барса" выиграла обе встречи с суммарным счетом 5:0 (3:0 — в Барселоне, 2:0 — в Киеве).

Как и в 1991-м, первый матч состоялся в Киеве. Интересно, что в составе каталонцев тогда играл их нынешний главный тренер Рональд Куман, а вместе с ним и нынешний наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Вместе с Чики Бегиристайном, Христо Стоичковым и другими звездами того времени, под руководством Йохана Кройффа, "блаугранас" увезли из Киева победу благодаря точным ударам того же Стоичкова и Хулио Салинаса.

[ + – ] Динамо — Барселона — 0:2 (1992)

В столице Каталонии для "Динамо" тогда все сложилось еще хуже: Христо Стоичков оформил дубль, а Салинас довел дело до разгрома — 3:0.

[ + – ] Барселона — Динамо — 3:0 (1992)

Михаил Фоменко: первая победа

Через полтора года "Динамо" и "Барселона" оказались в одной группе. Киевскую команду тренировал Михаил Фоменко, который нынешнему поколению болельщиков известен по работе со сборной Украины. Михаил Иванович — тренер с изюминкой. Его часто критикуют за консерватизм, но он умеет давать результат. Это Фоменко и доказал, обыграв "Барселону" в Киеве со счетом 3:1. Футболисты "Динамо" ошарашили звездного соперника уже на 6-й минуте, когда забил Павел Шкапенко. Гости отыгрались благодаря пенальти, который реализовал Рональд Куман. Но в конце первой половины встречи арбитр указал на "точку" уже в ворота гостей. Виктор Леоненко исполнил приговор и снова вывел "Динамо" вперед. Он же в начале второго тайма оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1.

[ + – ] Динамо одержало первую победу над Барселоной в 1993 году

Спустя две недели на "Камп Ноу" киевляне получили болезненный удар, проиграв со счетом 1:4. Единственный гол в составе украинской команды забил 19-летний Сергей Ребров. У "Барселоны" отличились Микаэль Лаудруп, дважды Хосе Мария Бакеро и Рональд Куман.

Валерий Лобановский и Андрей Шевченко: тотальный разгром "Барселоны"

В 1997-м году "Динамо" достигло своего пика: поколение, рожденное в 70-х, окрепло и сформировало лицо команды. Александр Шовковский, Сергей Ребров, Олег Лужный, Андрей Шевченко, Владислав Ващук, Александр Головко, Андрей Гусин — продолжать этот список можно еще долго. Благодаря тренерскому феномену Валерия Лобановского, который вернулся в "Динамо" осенью 1996 года, команда получила новый импульс в развитии. Результатом этого стали две самые яркие победы в новейшей истории киевлян. 22 октября 1997 года чемпион Украины на тогда еще "Республиканском стадионе" одержал победу над "блаугранас" со счетом 3:0. Голы в свой актив записали Сергей Ребров, Юрий Максимов и Владислав Калитвинцев. Все они сегодня — вполне состоявшиеся тренеры.

Но это была только первая часть яркого спектакля. По-настоящему громкой сенсацией стала победа "Динамо" 5 ноября 1997 года на стадионе "Камп Ноу". Тогда команда Лобановского оформила победу еще в первом тайме — все три гола забил подававший большие надежды нападающий Андрей Шевченко. Во втором тайме еще один мяч забил Сергей Ребров. Эта победа заставила всю Европу обратить внимание на новый восточноевропейский гранд, а Валерий Лобановский вернул себе славу одного из лучших тренеров Старого Света.

Звезда Лионель Месси

Следующая встреча "Динамо" и "Барселоны" состоялась аж в 2009 году. "Динамо" тренировал Валерий Газзаев, а "Барселона" в том групповом этапе была в статусе победителя Лиги чемпионов и в том сезоне защищала титул. В составе "Динамо" тогда играло не так много украинцев, как в 90-е: Станислав Богуш, Александр Шовковский на воротах, Тарас Михалик, Андрей Шевченко, Артем Милевский и Андрей Ярмоленко. Но игру команды определяли именно украинские исполнители.

Фокус связался с экс-игроком "Динамо" Тарасом Михаликом и попросил вспомнить противостояние с "Барселоной" в 2009 году.

"С "Барсой" тогда было тяжело. Они были победителями Лиги чемпионов, и по подбору футболистов это был самый топовый состав. Дома, насколько я помню, мы начали неплохо и забили быстрый гол. Но потом недодержались. А в выездном матче я не играл, сидел на скамье запасных, поэтому для меня он прошел легче. После домашнего матча я два дня отходил, настолько набегался, ведь с такими футболистами пришлось бегать в пять раз больше. Так что те матчи запомнились нормально", — рассказал Фокусу Тарас Михалик.

В Киеве "Динамо" шокировало соперника: уже на 2-й минуте Артем Милевский открыл счет. В целом киевляне выглядели убедительно, но на 33-й минуте Хави восстановил паритет. Все шло к ничьей, но на 86-й минуте Лионель Месси забил победный мяч.

"Месси — действительно инопланетянин. Тогда он был еще молодой, в нем было больше азарта. Сейчас он более опытный, но и тогда, и сейчас, это футболист космического уровня. Такие появляются раз в несколько десятков лет", — говорит Тарас Михалик.

По мнению экс-полузащитника киевлян, именно матчи с "Барселоной" в том розыгрыше забрали больше всего сил у футболистов "Динамо".

"Тогда в группе мы играли с "Барселоной", которая выиграла ЛЧ в 2009 году, и с "Интером", который выиграл ЛЧ в 2010. И мне кажется, что с "Барселоной" было сложнее. Представьте себе: мы играли против Хави, Иньесты и Месси, против команды, где даже Златан Ибрагимович не всегда попадал в состав. Так что в той Лиге чемпионов именно против "Барселоны" было сложнее всего играть", — рассказал футболист в комментарии Фокусу.

В том сезоне "Динамо" заняло четвертое место в группе с "Барселоной", "Интером" и "Рубином" из Казани, набрав 5 очков.

Бенефис Нещерета и разгром в Киеве

Последнее противостояние "Динамо" и "Барселоны" датировано 2020 годом. Прошлой осенью соперники сыграли совершенно разные по характеру матчи: на "Камп Ноу" матч "Барселона" — "Динамо" завершился победой хозяев со счетом 2:1, а в Киеве резервный состав каталонцев спокойно разнес соперника со счетом 4:0.

Игра в Барселоне показала талант голкипера Руслана Нещерета: несколько раз он спасал команду, пусть это и не помогло киевлянам увезти очки из столицы Каталонии. Нещерет появился в основе, поскольку Мирча Луческу не мог рассчитывать на Георгия Бущана и Дениса Бойко в связи со вспышкой коронавируса. 18-летний вратарь справился на отлично, отбив 12 ударов в створ ворот.

Сезон Дата матча Турнир Результат 1990/1991 06.03.1991 Кубок обладателей Кубков Динамо Киев – Барселона – 2:3 1990/1991 20.03.1991 Кубок обладателей Кубков Барселона – Динамо Киев – 1:1 1991/1992 04.03.1992 Лига чемпионов УЕФА Динамо Киев – Барселона – 0:2 1991/1992 18.03.1992 Лига чемпионов УЕФА Барселона – Динамо Киев – 3:0 1993/1994 15.09.1993 Лига чемпионов УЕФА Динамо Киев – Барселона – 3:1 1993/1994 29.09.1993 Лига чемпионов УЕФА Барселона – Динамо Киев – 4:1 1997/1998 22.10.1997 Лига чемпионов УЕФА Динамо Киев – Барселона – 3:0 1997/1998 05.11.1997 Лига чемпионов УЕФА Барселона – Динамо Киев – 0:4 2009/2010 29.09.2009 Лига чемпионов УЕФА Барселона – Динамо Киев – 2:0 2009/2010 09.12.2009 Лига чемпионов УЕФА Динамо Киев – Барселона – 1:2 2020/2021 04.11.2020 Лига чемпионов УЕФА Барселона – Динамо Киев – 2:1 2020/2021 24.11.2020 Лига чемпионов УЕФА Динамо Киев – Барселона – 0:4

Барселона — Динамо Киев 2021: где смотреть матч?

Матч "Барселона" — "Динамо" состоится в среду, 20 октября в 19:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно смотреть на онлайн-сервисе MEGOGO и в приложении Volia TV.