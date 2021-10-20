Хет-трик Шевченка, команда-мрія Лобановського. Як "Динамо" грало з "Барселоною" (відео)

У середу, 20 жовтня, чемпіон України 13-й раз зустрінеться з одним із найтитулованіших клубів Європи.

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) — справжній бренд, який мільйони вболівальників в Україні асоціюють зі словом "успіх". Це повелося ще із 70-х, коли кияни здобули перший міжнародний трофей, продовжилося у 80-х та остаточно зміцнилося в свідомості вболівальників у 90-х. Далі в біографії столичного клубу з'явилися не найрадісніші моменти. Але, незважаючи на це, кияни продовжують регулярно виступати в єврокубках.

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У середу, 20 жовтня 2021 року, "Динамо" знову зустрінеться з одним із найтитулованіших клубів Європи — "Барселоною". Як і рік тому, киянів чекають два матчі проти каталонського клубу. Мірча Луческу знову протистоятиме Роналду Куману, але їхня тренерська дуель — тільки мала частина великої історії.

Барселона — Динамо Київ: історія зустрічей

Уперше суперники зустрілися ще в далекому 1991 році. Справа була в турнірі, якого вже давно не існує: Кубок володарів Кубків. Радянський Союз стрімко розвалювався, завершувалася й епоха легендарних для "Динамо" футболістів: команду покинули Геннадій Литовченко, Анатолій Дем'яненко, Іван Яремчук, Віктор Чанов і Василь Рац. Клубу довелося перебудовуватися, і перший матч із "Барселоною" в Києві завершився поразкою з рахунком 2:3. У гостей забивали Бакеро, Ортега і Христо Стоїчков, а в грі за "Динамо" відзначилися Сергій Заєць та Олег Саленко.

[ + – ] Динамо Київ — Барселона. 1/4 фіналу Кубка Кубків 1990/1991

Матч-відповідь завершився внічию 1:1. За "Динамо" забив Сергій Юран, але в кінцівці зустрічі Гільєрмо Амор зрівняв рахунок і позбавив гостей надії на вихід у півфінал.

Холоднокровний Христо Стоїчков

Рік по тому "Динамо" знову зустрілося з "Барселоною", але вже в межах Ліги чемпіонів УЄФА. Команді Анатолія Пузача створити диво тоді не вдалося: різниця в класі була ще більш відчутною, ніж рік тому. "Барса" виграла обидві зустрічі із сумарним рахунком 5:0 (3:0 — у Барселоні, 2:0 — у Києві).

Як і в 1991-му, перший матч відбувся в Києві. Цікаво, що в складі каталонців тоді грав їхній нинішній головний тренер Роналд Куман, а разом із ним і нинішній наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Разом із Чікі Беґірістайном, Христо Стоїчковим та іншими зірками того часу, під керівництвом Йогана Кройфа, "блаугранас" вивезли з Києва перемогу завдяки точним ударам того ж Стоїчкова і Хуліо Салінаса.

[ + – ] Динамо — Барселона — 0: 2 (1992)

У столиці Каталонії для "Динамо" тоді все склалося ще гірше: Христо Стоїчков оформив дубль, а Салінас довів справу до розгрому — 3:0.

[ + – ] Барселона — Динамо — 3:0 (1992)

Михайло Фоменко: перша перемога

Через півтора року "Динамо" і "Барселона" опинилися в одній групі. Київську команду тренував Михайло Фоменко, який нинішньому поколінню уболівальників відомий за роботою зі збірною України. Михайло Іванович — тренер із родзинкою. Його часто критикують за консерватизм, але він вміє давати результат. Це Фоменко і довів, обігравши "Барселону" в Києві з рахунком 3:1. Футболісти "Динамо" приголомшили зіркового суперника вже на 6-й хвилині, коли забив Павло Шкапенко. Гості відігралися завдяки пенальті, який реалізував Роналд Куман. Але наприкінці першої половини зустрічі арбітр вказав на "точку" вже у ворота гостей. Віктор Леоненко здійснив вирок і знову вивів "Динамо" вперед. Він же на початку другого тайму оформив дубль і встановив остаточний рахунок — 3:1.

[ + – ] Динамо здобуло першу перемогу над Барселоною у 1993 році

Через два тижні на "Камп Ноу" кияни отримали болісний удар, програвши з рахунком 1:4. Єдиний гол у складі української команди забив 19-річний Сергій Ребров. У "Барселони" відзначилися Мікаель Лаудруп, двічі Хосе Марі Бакеро і Роналд Куман.

Валерій Лобановський та Андрій Шевченко: тотальний розгром "Барселони"

У 1997-му році "Динамо" досягло свого піку: покоління, народжене в 70-х, зміцніло та сформувало обличчя команди. Олександр Шовковський, Сергій Ребров, Олег Лужний, Андрій Шевченко, Владислав Ващук, Олександр Головко, Андрій Гусін — продовжувати цей список можна ще довго. Завдяки тренерському феномену Валерія Лобановського, який повернувся в "Динамо" восени 1996 року, команда отримала новий імпульс у розвитку. Результатом цього стали дві найяскравіші перемоги в новітній історії киян. 22 жовтня 1997 року чемпіон України на тоді ще "Республіканському стадіоні" здобув перемогу над "блаугранас" із рахунком 3:0. Голи у свій актив записали Сергій Ребров, Юрій Максимов і Владислав Калітвінцев. Усі вони сьогодні — успішні тренери.

Але це була тільки перша частина яскравого спектаклю. По-справжньому гучною сенсацією стала перемога "Динамо" 5 грудня 1997 року в стадіоні "Камп Ноу". Тоді команда Лобановського оформила перемогу ще в першому таймі — всі три голи забив нападник Андрій Шевченко, котрий подавав великі надії. У другому таймі ще один м'яч забив Сергій Ребров. Ця перемога змусила всю Європу звернути увагу на новий східноєвропейський гранд, а Валерій Лобановський повернув собі славу одного з кращих тренерів Старого Світу.

Зірка Ліонель Мессі

Наступна зустріч "Динамо" і "Барселони" відбулася аж у 2009 році. "Динамо" тренував Валерій Газзаєв, а "Барселона" в тому груповому етапі була в статусі переможця Ліги чемпіонів і в тому сезоні захищала титул. У складі "Динамо" тоді грало не так багато українців, як у 90-і: Станіслав Богуш, Олександр Шовковський на воротах, Тарас Михалик, Андрій Шевченко, Артем Мілевський і Андрій Ярмоленко. Але гру команди визначали саме українські виконавці.

Фокус зв'язався з ексгравцем "Динамо" Тарасом Михаликом і попросив згадати протистояння з "Барселоною" в 2009 році.

"З "Барсою" тоді було важко. Вони були переможцями Ліги чемпіонів, і за підбором футболістів це був найбільш топовий склад. Вдома, наскільки я пам'ятаю, ми почали непогано і забили швидкий гол. Але потім недотрималися. А у виїзному матчі я не грав, сидів на лаві запасних, тому для мене він пройшов легше. Після домашнього матчу я два дні відходив, настільки набігався, адже з такими футболістами довелося бігати в п'ять разів більше. Так що ті матчі запам'яталися нормально", — розповів Фокусу Тарас Михалик.

У Києві "Динамо" шокувало суперника: вже на 2-й хвилині Артем Мілевський відкрив рахунок. У цілому кияни виглядали переконливо, але на 33-й хвилині Хаві відновив паритет. Усе йшло до нічиєї, але на 86-й хвилині Ліонель Мессі забив переможний м'яч.

"Мессі — дійсно інопланетянин. Тоді він був ще молодий, у ньому було більше азарту. Зараз він більш досвідчений, але й тоді, і зараз, це футболіст космічного рівня. Такі з'являються раз на декілька десятків років", — говорить Тарас Михалик.

На думку експівзахисника киян, саме матчі з "Барселоною" у тому розіграші забрали найбільше сил у футболістів "Динамо".

"Тоді в групі ми грали з "Барселоною", яка виграла ЛЧ у 2009 році, і з "Інтером", який виграв ЛЧ у 2010. І мені здається, що з "Барселоною" було складніше. Уявіть собі: ми грали проти Хаві, Іньєсти і Мессі, проти команди, де навіть Златан Ібрагімович не завжди потрапляв до складу. Тож у тій Лізі чемпіонів саме проти "Барселони" було найскладніше грати", — розповів футболіст у коментарі Фокусу.

У тому сезоні "Динамо" посіло четверте місце в групі з "Барселоною", "Інтером" і "Рубіном" із Казані, набравши 5 очок.

Бенефіс Нещерета і розгром у Києві

Останнє протистояння "Динамо" і "Барселони" датоване 2020 роком. Минулої осені суперники зіграли абсолютно різні за характером матчі: на "Камп Ноу" — внічию 1:1, а в Києві резервний склад каталонців спокійно розніс суперника з рахунком 4:0.

Гра в Барселоні показала талант голкіпера Руслана Нещерета: кілька разів він рятував команду, що й допомогло киянам відвезти три очки зі столиці Каталонії. Нещерет з'явився в основі, оскільки Мірча Луческу не міг розраховувати на Георгія Бущана і Дениса Бойка в зв'язку зі спалахом коронавірусу. 18-річний воротар впорався на відмінно, відбивши 13 ударів у створ воріт.

Барселона — Динамо Київ 2021: де дивитися матч?

Матч "Барселона" — "Динамо" відбудеться в середу, 20 жовтня, о 19:45 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на онлайн-сервісі MEGOGO і в додатку Volia TV.