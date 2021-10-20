"Одно дело – 0:2, другое 0:5". Что сказал тренер "Шахтера" после разгрома от "Реала"

Итальянский тренер был разозлен действиями своих футболистов на поле.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мнением о разгромном поражении "Шахтера" от мадридского "Реала".

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Украинский футбольный клуб "Шахтер" идет на последнем месте в группе Лиги чемпионов после трех туров – у команды одно очко и ноль забитых голов. В третьем туре в Киеве "Шахтер" разгромно проиграл "Реалу" со счетом 0:5.

В первом тайме украинцы пропустили лишь один гол, после перерыва – еще четыре. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби обратил внимание на "неправильность" засчитанного первого гола, а также оценил выступление своей команды в матче.

Де Дзерби заметил, что это не худшее поражение в его карьере и в первом тайме "Шахтер" играл неплохо.

"Когда мы пропустили первый гол, Бензема был в чистом офсайде. Это неправильное правило, по которому засчитали гол. Во втором тайме "Реал" забил во второй раз, матч стал гораздо сложнее для нас. Не хочу говорить о первом голе, "Реал" играл очень хорошо. Когда "Реал" играет как "Реал", соперникам сложно. Но вы спрашиваете про первый гол: мы видели похожий в матче Франция – Испания. Если бы не Мбаппе там, а тут – если бы не Бензема, – то зачем Кривцову так играть? Это глупое правило", – заметил Де Дзерби.

Тренер рассказал, что в перерыве говорил игрокам продолжать играть и не опускать руки. Тренер признался, что некоторые игроки не услышали его слов.

"Я заметил, когда Винисиус забивал два гола, что некоторые футболисты опустили руки. Это мне совсем не нравится. Я просил не опускать руки, но получился такой результат. Одно дело – проиграть 0:2, другое – 0:5. Команда находится в процессе становления, не хочу, чтобы случались такие результаты", – добавил Де Дзерби.

Де Дзерби также отметил, что оценивает игру команды вообще, а не только по результату. Итальянский тренер также пообещал, что стиль игры "Шахтера" улучшится.

"Многие из наших футболистов сыграли хорошо. Журналисты обращают внимание на итоговый результат, а я должен обращать внимание на все. Не могу забыть, что я видел в первом тайме и что потом увидел во втором. В моем последнем сезоне, когда я буду тренером "Шахтера", мы будем играть в Лиге чемпионов совсем по-другому. Мы будем играть как лидеры", – пообещал Де Дзерби.