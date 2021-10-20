"Одна справа — 0:2, інша 0:5". Що сказав тренер "Шахтаря" після розгрому від "Реала"

Італійський тренер був розлючений діями своїх футболістів на полі.

Головний тренер мадридського "Реала" Роберто Де Дзербі поділився думкою про розгромну поразку "Шахтаря" від мадридського "Реала".

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Український футбольний клуб "Шахтар" йде на останньому місці в групі Ліги чемпіонів після трьох турів — у команди одне очко та нуль забитих голів. У третьому турі в Києві "Шахтар" розгромно програв "Реалу" з рахунком 0:5.

У першому таймі українці пропустили лише один гол, після перерви — ще чотири. На післяматчевій пресконференції головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі звернув увагу на "неправильність" зарахованого першого гола, а також оцінив виступ своєї команди в матчі.

Де Дзербі зауважив, що це не найгірша поразка в його кар'єрі й у першому таймі "Шахтар" грав непогано.

"Коли ми пропустили перший гол, Бензема був у чистому офсайді. Це неправильне правило, за яким зарахували гол. У другому таймі "Реал" забив удруге, матч став набагато складнішим для нас. Не хочу говорити про перший гол, "Реал" грав дуже добре. Коли "Реал" грає як "Реал", суперникам складно. Але ви питаєте про перший гол: ми бачили схожий у матчі Франція — Іспанія. Якби не Мбаппе там, а тут — якби не Бензема, — то навіщо Кривцову так грати? Це дурне правило", — зауважив Де Дзербі.

Тренер розповів, що в перерві говорив гравцям продовжувати грати і не опускати руки. Тренер зізнався, що деякі гравці не почули його слів.

"Я помітив, коли Вінісіус забивав два голи, що деякі футболісти опустили руки. Це мені зовсім не подобається. Я просив не опускати руки, але вийшов такий результат. Одна справа — програти 0:2, інша — 0:5. Команда знаходиться в процесі становлення, не хочу, щоб траплялися такі результати", — додав Де Дзербі.

Де Дзербі також зазначив, що оцінює гру команди загалом, а не тільки за результатом. Італійський тренер також пообіцяв, що стиль гри "Шахтаря" покращиться.

"Більшість наших футболістів зіграли добре. Журналісти звертають увагу на підсумковий результат, а я повинен звертати увагу на все. Не можу забути, що я бачив у першому таймі та що потім побачив у другому. У моєму останньому сезоні, коли я буду тренером "Шахтаря", ми будемо грати в Лізі чемпіонів зовсім по-іншому. Ми будемо грати як лідери", — пообіцяв Де Дзербі.