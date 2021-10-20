Сборная Украины по плаванию не выступит на чемпионате Европы в России

Спортсмены не получат финансирования из госбюджета на соревнование в России.

В начале ноября в российском городе Казань состоится чемпионат Европы по плаванию. Участие в нем принимают пловцы, которые будут соревноваться в одиночных и эстафетных дисциплинах.

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Среди участников чемпионата Европы должна была быть сборная Украины, но сборная не будет принимать участие в турнире, сообщает Суспільне Спорт.

Украина пропустит чемпионат Европы, об этом сообщил президент Федерации плавания Андрей Власков и объяснил, с чем связано такое решение.

По словам Власкова, изначально участие Украины на чемпионате Европы по плаванию планировалось в ограниченном количестве спортсменов. Ожидалось, что на соревнованиях выступит двукратный олимпийский призер Токио-2020 Михаил Романчук, а также полуфиналист Олимпиады-2020 Владислав Бухов.

Однако в начале октября и Романчук, и Бухов уведомили федерацию плавания Украины, что не будут принимать участие в чемпионате Европы. В итоге, федерация приняла решение вообще отказаться от поездки в Россию на турнир.

"Мы планировали принимать участие в этих соревнованиях, но ограниченным числом спортсменов, только теми, кто может бороться за медали. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет Михаил Романчук и Владислав Бухов, но они отказались от участия по личным причинам", – сказал Власков.

Власков уточнил, что, поскольку турнир проходит в России, то государство не финансировало бы подготовку и участие спортсменов в соревновании.

Глава Федерации уточнил, что Украины не потеряет очки за неучастие на чемпионате Европы в России. Кроме того, в начале декабря состоится чемпионат мира, и украинские пловцы сосредоточат подготовку для участия в этом турнире.