Збірна України з плавання не виступить на чемпіонаті Європи в Росії

Спортсмени не отримають фінансування з держбюджету на змагання в Росії.

На початку листопада в російському місті Казань відбудеться чемпіонат Європи з плавання. Участь в ньому беруть плавці, які змагатимуться в одиночних та естафетних дисциплінах.

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Серед учасників чемпіонату Європи повинна була бути збірна України, але збірна не братиме участь в турнірі, повідомляє Суспільне Спорт.

Україна пропустить чемпіонат Європи, про це повідомив президент Федерації плавання Андрій Власков і пояснив, із чим пов'язане таке рішення.

За словами Власкова, спочатку участь України на чемпіонаті Європи з плавання планувалася в обмеженій кількості спортсменів. Очікувалося, що на змаганнях виступить дворазовий олімпійський призер Токіо-2020 Михайло Романчук, а також півфіналіст Олімпіади-2020 Владислав Бухов.

Однак на початку жовтня і Романчук, і Бухов повідомили федерації плавання України, що не братимуть участі в чемпіонаті Європи. Зрештою, федерація ухвалила рішення взагалі відмовитися від поїздки в Росію на турнір.

"Ми планували брати участь в цих змаганнях, але обмеженою кількістю спортсменів, тільки тими, хто може боротися за медалі. Планувалося, що на чемпіонат Європи поїде Михайло Романчук та Владислав Бухов, але вони відмовилися від участі через особисті причини", — сказав Власьков.

Власьков уточнив, що, оскільки турнір проходить в Росії, то держава не фінансувала б підготовку й участь спортсменів у змаганні.

Глава Федерації уточнив, що Україна не втратить очки за неучасть на чемпіонаті Європи в Росії. Крім того, на початку грудня відбудеться чемпіонат світу, й українські плавці зосередять підготовку для участі в цьому турнірі.