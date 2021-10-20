Конфликт звездных тренеров: Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения

Между амбициозными тренерами случился конфликт во время принципиального матча.

Главный тренер мадридского "Атлетико" аргентинец Диего Симеоне не пожал руку возглавляющему "Ливерпуль" Юргену Клоппу после поражения в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов (2:3).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сразу после финального свистка аргентинец покинул стадион и пошел в подтрибунное помещение, когда немец направлялся к нему, чтобы пожать руку и обменяться парой фраз после матча.

Эксперты британского телевидения, бывшие игроки Питер Крауч и Джолеон Лескотт не поддержали Симеоне за этот поступок, сообщает BBC. Питер Крауч сказал, что тренер "Атлетико" унизил сам себя таким поведением, а Лескотт добавил, что Симеоне поступил, как трус.

Сам Юрген Клопп разозлился после того, как услышал вопрос о случившемся от испанского журналист на флеш-интервью. немецкий тренер прервал интервью и покинул микст-зону для журналистов.

"Я не был зол. Вы хотите раздуть историю из того, чего не было. Я хотел пожать руку Симеоне, он не хотел и я его могу понять. Мы все эмоциональные люди, а вы – не очень хороший человек, если задаете такие вопросы. Пытаетесь раздуть скандал из ничего.

Вы говорите, что я был злой, но я не был злой. Это я сейчас разозлился из-за вашего вопроса", – сказал Клопп на флеш-интервью и покинул зону для журналистов.

Напомним, что "Атлетико" проиграло "Ливерпулю" со счетом 2:3, ведя по ходу встречи со счетом 2:0 после дубля Антуана Гризманна. Еще в первом тайме француз получил удаление и "Атлетико" доигрывало матч в меньшинстве, в итоге растеряв преимущество в два мяча и проиграв встречу.