Конфлікт зіркових тренерів: Сімеоне не потиснув руку Клоппу після поразки

Між амбітними тренерами трапився конфлікт під час принципового матчу.

Головний тренер мадридського "Атлетіко" аргентинець Дієго Сімеоне не потиснув руку очільнику "Ліверпуля" Юргену Клоппу після поразки в матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів (2:3).

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Відразу після фінального свистка аргентинець покинув стадіон і пішов у підтрибунне приміщення, коли німець прямував до нього, щоб потиснути руку й обмінятися парою фраз після матчу.

Експерти британського телебачення, колишні гравці Пітер Крауч і Джолеон Лескотт не підтримали Сімеоне за цей учинок, повідомляє BBC. Пітер Крауч сказав, що тренер "Атлетіко" принизив сам себе такою поведінкою, а Лескотт додав, що Сімеоне надійшов, як боягуз.

Сам Юрген Клопп розлютився після того, як почув запитання про те, що трапилося, від іспанського журналіста на флешінтерв'ю. Німецький тренер перервав інтерв'ю та покинув мікст-зону для журналістів.

"Я не був злий. Ви хочете роздути історію з того, чого не було. Я хотів потиснути руку Сімеоне, він не хотів, і я його можу зрозуміти. Ми всі емоційні люди, а ви — не дуже хороша людина, якщо ставите такі запитання. Намагаєтеся роздути скандал з нічого.

Ви говорите, що я був злий, але я не був злий. Це я зараз розлютився через ваше запитання", — сказав Клопп на флешінтерв'ю та покинув зону для журналістів.

Нагадаємо, що "Атлетіко" програло "Ліверпулю" з рахунком 2:3, ведучи по ходу зустрічі з рахунком 2:0 після дубля Антуана Грізманна. Ще в першому таймі француз отримав вилучення, і "Атлетіко" догравав матч у меншості, у результаті розгубивши перевагу у два м'ячі та програвши зустріч.