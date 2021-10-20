Свитолина впервые за два месяца вылетела из турнира в первом круге

Украинка провалила очередное соревнование накануне итогового турнира.

Первая ракетка Украины и шестой номер мира Элина Свитолина не сумела выйти в 1/8 финала турнира WTA250 в испанском Тенерифе. Украинке пришлось играть матч первого круга на протяжении двух дней, поскольку после первого сета, который длился около 40 минут, гру прервали из-за наступившей темноты.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На старте турнира Свитолина встречалась с колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано, 63-й ракеткой мира. Это был первый официальный матч между теннисистками, и он завершился поражением Элины со счетом 7:5, 3:6, 2:6.

На прошлом турнире в Индиан-Уэллсе украинка дошла до 1/8 финала, где уступила американке Джессике Пегуле.

До того, как матч был прерван, Свитолина повела со счетом 1:0, выиграв первый сет. Элина дважды за партию отдавала свою подачу, но дважды смогла сделать обратный брейк. В 11-м гейме украинка снова взяла подачу колумбийки и в следующем гейме с первого раза подала на сет.

Первую партию в возобновленном матче Свитолина начала с раннего брейка, но уже в четвертом Осорио Серрано сравняла счет – 2:2. Дальше Элина проиграла вторую подачу подряд. Следующую украинка взяла под ноль, но это ее не спасло. Когда соперница подавала на сет, у Свитолиной был шанс сделать камбек, но она не смогла реализовать брейкпоинт, и колумбийка сумела перевести матч в решающий сет.

В третьем сете украинка не смогла реабилитироваться и проиграла сразу три свои подачи. В последний раз Свитолина проигрывала в стартовом раунде в августе на турнире в Цинциннати. Тогда она проиграла бывшей первой ракетке мира немке Анжелик Кербер.

В последний раз украинка проигрывала теннисистке вне топ-60 на этом Открытом чемпионате США, когда Свитолина проиграла будущей финалистке канадке Лейле Фернандес.