Світоліна вперше за два місяці вилетіла з турніру в першому колі

Українка провалила чергове змагання напередодні підсумкового турніру.

Перша ракетка України і шостий номер світу Еліна Світоліна не змогла вийти в 1/8 фіналу турніру WTA250 в іспанському Тенерифі. Українці довелося грати матч першого кола протягом двох днів, оскільки після першого сету, який тривав майже 40 хвилин, гру перервали через темряву, що настала.

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На старті турніру Світоліна зустрічалася з колумбійкою Марією Камілою Осоріо Серрано, 63-ю ракеткою світу. Це був перший офіційний матч між тенісистками, і він завершився поразкою Еліни з рахунком 7:5, 3:6, 2:6.

На минулому турнірі в Індіан-Уеллсі українка дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася американці Джесіці Пегулі.

До того, як матч був перерваний, Світоліна повела з рахунком 1:0, вигравши перший сет. Еліна двічі за партію віддавала свою подачу, але двічі змогла зробити зворотний брейк. В 11-му геймі українка знову взяла подачу колумбійки і в наступному геймі з першого разу подала на сет.

Першу партію у відновленому матчі Світоліна почала з раннього брейка, але вже в четвертому Осоріо Серрано зрівняла рахунок — 2:2. Далі Еліна програла другу подачу поспіль. Наступну українка взяла під нуль, але це її не врятувало. Коли суперниця подавала на сет, у Світоліної був шанс зробити камбек, але вона не змогла реалізувати брейкпоїнт, і колумбійка зуміла перевести матч у вирішальний сет.

У третьому сеті українка не змогла реабілітуватися і програла відразу три свої подачі. Востаннє Світоліна програвала в стартовому раунді в серпні на турнірі в Цинциннаті. Тоді вона програла колишній першій ракетці світу німкені Анжелік Кербер.

Востаннє українка програвала тенісистці поза топ-60 на цьому Відкритому чемпіонаті США, коли Світоліна програла майбутній фіналістці канадці Лейлі Фернандес.