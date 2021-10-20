Бой обязательного претендента на пояс Фьюри отменен

Диллиан Уайт должен был провести бой в конце октября, но теперь его будущее под вопросом.

Британец Диллиан Уайт, который владеет временным поясом WBC у супертяжелом весе, не сможет провести следующий бой против шведа Отто Валлина, сообщает BoxingScene.

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Уайт должен был защитить звание временного чемпиона мира в рамках боксерского вечера в Лондоне 30 октября. Кроме того, британец также должен был биться на право сохранить статус обязательного претендента на бой против Тайсона Фьюри за звание чемпиона WBC.

Но теперь поединок между боксерами не состоится. По данным источника, причиной этому стала травма плеча, которую получил Уайт перед боем на тренировке.

Судьба поединка Уайт – Валлин теперь остается неизвестной. Бой могут перенести на другую дату либо вообще отменить. Выступить в поддержку отмены боя может сам боксер Диллиан Уайт. По информации источника, вместо этого британец попробует получить титульный бой против Тайсона Фьюри, пребывая в статусе обязательного претендента на его чемпионский пояс.

Фьюри добыл победу в трилогии над Деонтеем Уайлдером, оставив у себя чемпионский пояс WBC. Приоритетом для британца есть объединительный поединок против украинца Александра Усика.

Но сначала Усик должен провести бой-реванш против Энтони Джошуа. Соответственно, WBC может обязать Фьюри провести бой против Уайта, при условии, что его бой против Валлина не будет перенесен.

Отец Тайсона Фьюри ранее замечал, что его сын хочет провести следующий бой только против Александра Усика. Если этот бой не состоится, то британец может завершить свою спортивную карьеру.

Реванш Усика и Джошуа намечен на весну 2022 года.