Бій обов'язкового претендента на пояс Ф'юрі скасований

Ділліан Вайт повинен був провести бій наприкінці жовтня, але тепер його майбутнє під питанням.

Британець Ділліан Вайт, який володіє тимчасовим поясом WBC у суперважкій вазі, не зможе провести наступний бій проти шведа Отто Валліна, повідомляє BoxingScene.

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Вайт повинен був захистити звання тимчасового чемпіона світу в межах боксерського вечора в Лондоні 30 жовтня. Крім того, британець також повинен був битися на право зберегти статус обов'язкового претендента на бій проти Тайсона Ф'юрі за звання чемпіона WBC.

Але тепер поєдинок між боксерами не відбудеться. За даними джерела, причиною цього стала травма плеча, яку отримав Вайт перед боєм на тренуванні.

Доля поєдинку Вайт — Валлін тепер залишається невідомою. Бій можуть перенести на іншу дату або взагалі скасувати. Виступити на підтримку скасування бою може сам боксер Ділліан Вайт. За інформацією джерела, натомість британець спробує отримати титульний бій проти Тайсона Ф'юрі, перебуваючи в статусі обов'язкового претендента на його чемпіонський пояс.

Ф'юрі здобув перемогу в трилогії над Деонтеєм Вайлдером, залишивши у себе чемпіонський пояс WBC. Пріоритетом для британця є об'єднавчий поєдинок проти українця Олександра Усика.

Але спочатку Усик повинен провести бій-реванш проти Ентоні Джошуа. Відповідно, WBC може зобов'язати Ф'юрі провести бій проти Вайта, за умови, що його бій проти Валліна не буде перенесений.

Батько Тайсона Ф'юрі раніше помічав, що його син хоче провести наступний бій тільки проти Олександра Усика. Якщо цей бій не відбудеться, то британець може завершити свою спортивну кар'єру.

Реванш Усика та Джошуа намічений на весну 2022 року.