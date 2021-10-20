Основе на заметку. Киевское "Динамо" U19 сыграло вничью с "Барселоной"

Молодежная команда киевского "Динамо" остается непобедимой в Лиге чемпионов.

"Динамо" U19 провело третий матч в групповом раунде Юношеской лиги УЕФА. Молодежная команда киевлян сыграла вничью с "Барселоной" U19 со счетом 0:0.

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Перед встречей с молодежной командой каталонцев киевляне подходили в качестве лидеров турнирной таблицы. "Динамо" U19 выиграло два предыдущих матча — у "Бенфики" и "Баварии" с одинаковым счетом 4:0.

Киевляне могли удержать первое место по итогам первого круга в Юношеской лиге УЕФА в условиях непроигрыша "Барселоне". Каталонцы набрали три очка в стартовых двух матчах и могли опередить киевлян лишь при условии победы.

"Динамо" имело возможность отличиться в первом тайме. На 26-й минуте едва не прошла комбинация: Самба Диалло отдал передачу на Антона Царенко, тот — на Кирилла Попова, но форвард киевлян попал в штангу. А через три минуты "Барселона" не использовала свой шанс — голкипер Руслан Нещерет дважды спас после ударов футболистов каталонской команды.

Во втором тайме каталонцы и киевляне продолжали обмениваться моментами. А "Динамо" U19 даже попало в штангу: на 76-й минуте пас Назара Волошина не использовал тот же Царенко.

Несмотря на достаточное количество моментов, ни "Барселона" U19, ни "Динамо" U19 голами так и не отличились.

Юношеская лига УЕФА. третий тур

"Барселона" U19 — "Динамо" U19 0:0

Ничейный результат позволил киевлянам набрать еще одно очко и укрепить лидерство в турнирной таблице.

Турнирная таблица группы E

"Динамо" U19 — 7 очков (3 матча), 8:0 (разница мячей)

"Барселона" U19 — 4 (3), 2: 4

"Бенфика" U19 — 3 (2), 4: 4

"Бавария" U19 — 0 (2), 0: 6

2 ноября состоится ответный матч между "Динамо" U19 и "Барселоны" U19 в четвертом туре Юношеской лиги УЕФА.