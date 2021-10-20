Основі на замітку. Київське "Динамо" U19 зіграло внічию з "Барселоною"

Молодіжна команда київського "Динамо" залишається непереможною в Лізі чемпіонів.

"Динамо" U19 провело третій матч у груповому раунді Юнацької ліги УЄФА. Молодіжна команда киян зіграла внічию з "Барселоною" U19 з рахунком 0:0.

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Перед зустріччю з молодіжною командою каталонців кияни підходили як лідери турнірної таблиці. "Динамо" U19 виграло два попередні матчі — у "Бенфіки" і "Баварії" з однаковим рахунком 4:0.

Кияни могли втримати перше місце за підсумками першого кола в Юнацькій лізі УЄФА в умовах непрограшу "Барселоні". Каталонці набрали три очки в стартових двох матчах і могли випередити киян лише за умови перемоги.

"Динамо" мало можливість відзначитися в першому таймі. На 26-й хвилині ледь не пройшла комбінація: Самба Діалло віддав передачу на Антона Царенка, той — на Кирила Попова, але форвард киян потрапив у штангу. А через три хвилини "Барселона" не використала свій шанс — голкіпер Руслан Нещерет двічі врятував після ударів футболістів каталонської команди.

У другому таймі каталонці та кияни продовжували обмінюватися моментами. А "Динамо" U19 навіть потрапило в штангу: на 76-й хвилині пас Назара Волошина не використав той же Царенко.

Незважаючи на достатню кількість моментів, ні "Барселона" U19, ні "Динамо" U19 голами так і не відзначилися.

Юнацька ліга УЄФА. Третій тур

"Барселона" U19 — "Динамо" U19 0:0

Нічийний результат дозволив киянам набрати ще одне очко та зміцнити лідерство в турнірній таблиці.

Турнірна таблиця групи E

"Динамо" U19 — 7 очок (3 матчі), 8:0 (різниця м'ячів)

"Барселона" U19 — 4 (3), 2:4

"Бенфіка" U19 — 3 (2), 4:4

"Баварія" U19 — 0 (2), 0:6

2 листопада відбудеться матч-відповідь між "Динамо" U19 і "Барселоною" U19 в четвертому турі Юнацької ліги УЄФА.