Укол Пике. "Барселона" с минимальным счетом обыграла "Динамо" (видео)

Жерар Пике забил гол в ворота "Динамо" и принес своей команде первую победу в Лиге чемпионов сезона 2021/2022

На стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Барселона" — "Динамо".

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Во встрече аутсайдеров группы Е определялась команда, шансы которой на третье место в оставшихся матчах будут более предпочтительными. Хозяева с первых минут взяли инициативу в свои руки и принялись штурмовать ворота Бущана. До определенного момента вратарь выручал "Динамо", но и он был бессилен, когда при розыгрыше стандарта Миколенко упустил Жерара Пике и защитник "Барселоны" в касание отправил мяч в ворота — 1:0.

После перерыва Рональд Куман бросил в бой Ансу Фати, но молодой талант "гранатово-синих" свой единственный реальный шанс забить упустил: форвард "Барселоны" заигрался с мячом и пробил, стоя спиной к воротам — мимо цели.

Мирча Луческу заменил пассивного Супрягу на Гармаша, но этот ход не принес никаких результатов. В итоге — 1:0, "Барселона" добыла свою первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Спустя две недели "Динамо" и "Барселона" встретятся снова — уже в Киеве. А пока команда Мирчи Луческу становится аутсайдером группы, набрав только одно очко. У "Барселоны" в активе три очка.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. 3-й тур

"Барселона" — "Динамо" Киев — 1:0 (1:0)

Гол: Пике, 36.

"Барселона": Тер Штеген — Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Лангле, Жорди Альба — Гави (Серхи Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг — Дест, Л. де Йонг, (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

"Динамо": Бущан — Кендзера (Тымчик, 78), Сирота, Забарный, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 85), Буяльский (Эрик Рамирес, 85), Де Пена (Витиньо, 61) — Супряга (Гармаш, 61).