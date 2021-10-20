Укол Піке. "Барселона" з мінімальним рахунком обіграла "Динамо" (відео)

Жерард Піке забив гол у ворота "Динамо" і приніс своїй команді першу перемогу в Лізі чемпіонів сезону 2021/2022

На стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Барселона" — "Динамо".

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У зустрічі аутсайдерів групи Е визначалася команда, шанси якої на третє місце в останніх матчах будуть кращими. Господарі з перших хвилин взяли ініціативу у свої руки і почали штурмувати ворота Бущана. До певного моменту воротар виручав "Динамо", але і він був безсилий, коли при розіграші стандарту Миколенко упустив Жерарда Піке і захисник "Барселони" в дотик відправив м'яч у ворота — 1:0.

Після перерви Рональд Куман кинув у бій Ансу Фаті, але молодий талант "гранатово-синіх" свій єдиний реальний шанс забити втратив: форвард "Барселони" загрався з м'ячем і пробив, стоячи спиною до воріт — мимо цілі.

Мірча Луческу замінив пасивного Супрягу на Гармаша, але цей хід не приніс ніяких результатів. У підсумку — 1:0, "Барселона" здобула свою першу перемогу в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Через два тижні "Динамо" і "Барселона" зустрінуться знову — уже в Києві. А поки команда Мірчі Луческу стає аутсайдером групи, набравши лише одне очко. У "Барселони" в активі три очки.

Ліга чемпіонів УЄФА. Груповий етап. 3-й тур

"Барселона" — "Динамо" Київ — 1:0 (1:0)

Гол: Піке, 36.

"Барселона": Тер Штеген — Мінгеса (Коутінью, 46), Піке, Лангле, Жорді Альба — Гаві (Сержі Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг — Дест, Л. де Йонг, (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75).

"Динамо": Бущан — Кендзьора (Тимчик, 78), Сирота, Забарний, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Циганков (Караваєв, 85), Буяльський (Ерік Рамірес, 85), Де Пена (Вітіньйо, 61) — Супряга (Гармаш, 61).