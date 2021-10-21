"Динамо" и "Шахтер" обновили антирекорд результативности украинских клубов в ЛЧ

Донецкий "Шахтер" повторил свой худший старт в Лиге чемпионов в истории.

В Лиге чемпионов завершились матчи первого круга группового этапа. По три матча провели оба представителя Украины — "Динамо" и "Шахтер".

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"Шахтер" в последнем туре Лиги чемпионов с разгромным счетом 0:5 уступил "Реалу", в то время, как "Динамо" проиграло "Барселоне" 0:1.

По итогам первого круга "Динамо" и "Шахтер" идут на последних местах в своих группах, имея в активе по одному очку. И, кроме этого, обновили антирекорд украинских клубов в Лиге чемпионов.

В стартовых трех матчах группового этапа Лиги чемпионов ни киевляне, ни дончане не сумели поразить ворота соперника хотя бы однажды. "Шахтер" пропустил семь мячей в первом круге, "Динамо" — шесть.

"Динамо": "Бенфика" (0: 0), "Бавария" (0: 5), "Барселона" (0: 1)

"Шахтер": "Шериф" (0: 2), "Интер" (0: 0), "Реал" (0: 5)

За всю историю выступлений украинских команд в Лиге чемпионов лишь однажды в стартовых трех турах не было забито ни одного мяча. В сезоне 2015/16 "Шахтер", который возглавлял Мирча Луческу, проиграл три стартовые встречи — "Реал" (0: 4), ПСЖ (0: 3) и "Мальме" (0: 1).

Таким образом, на этот раз украинские клубы на двоих не забили ни одного мяча в Лиге чемпионов. Предыдущий антирекорд результативности "Динамо" и "Шахтера" в первом круге Лиги чемпионов составлял четыре мяча — в сезонах 2006/07 и 2015/16.

Всего в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22 лишь трем командам не удалось забить хотя бы один гол в стартовых трех матчах. Кроме "Динамо" и "Шахтера", этой командой является шведский "Мальме", который в первом круге группы Н проиграл все три поединка с разницей 0:11.

В сезоне Лиги чемпионов 2020/21 "Шахтер" набрал восемь очков (разница мячей — 5:12), попав в плей-офф Лиги Европы. "Динамо" с четырьмя очками также финишировало третьим (разница мячей 4:13).

"Динамо" напрямую попало в группу Лиги чемпионов как чемпион Украины. "Шахтер" — преодолел два раунда квалификации, в которых выбил "Генк" (2: 1, 2: 1) и "Монако" (1: 0, 2: 2).

Календарь "Динамо" и "Шахтера" во втором круге Лиги чемпионов

"Динамо": "Барселона" (2 ноября), "Бавария" (23 ноября), "Бенфика" (8 декабря)

"Шахтер": "Реал" (3 ноября), "Интер" (24 ноября), "Шериф" (7 декабря)