"Динамо" та "Шахтар" оновили антирекорд результативності українських клубів у ЛЧ

Донецький "Шахтар" повторив свій найгірший старт у Лізі чемпіонів в історії.

У Лізі чемпіонів завершилися матчі першого кола групового етапу. За три матчі провели обидва представники України — "Динамо" та "Шахтар".

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"Шахтар" в останньому турі Ліги чемпіонів із розгромним рахунком 0:5 поступився "Реалу", в той час, як "Динамо" програло "Барселоні" 0:1.

За підсумками першого кола "Динамо" та "Шахтар" йдуть на останніх місцях у своїх групах, маючи в активі по одному очку. І, крім цього, оновили антирекорд українських клубів у Лізі чемпіонів.

У стартових трьох матчах групового етапу Ліги чемпіонів ні кияни, ні донеччани не зуміли уразити ворота суперника хоча б один раз. "Шахтар" пропустив сім м'ячів у першому колі, "Динамо" — шість.

"Динамо": "Бенфіка" (0:0), "Баварія" (0:5), "Барселона" (0:1)

"Шахтар": "Шериф" (0:2), "Інтер" (0:0), "Реал" (0:5)

За всю історію виступів українських команд у Лізі чемпіонів лише одного разу в стартових трьох турах не було забито жодного м'яча. У сезоні 2015/16 "Шахтар", який очолював Мірча Луческу, програв три стартові зустрічі — "Реал" (0:4), ПСЖ (0:3) і "Мальме" (0:1).

Так, цього разу українські клуби на двох не забили жодного м'яча в Лізі чемпіонів. Попередній антирекорд результативності "Динамо" та "Шахтаря" в першому колі Ліги чемпіонів становив чотири м'ячі — в сезонах 2006/07 і 2015/16.

Усього в груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22 лише трьом командам не вдалося забити бодай один гол у стартових трьох матчах. Крім "Динамо" і "Шахтаря", цією командою є шведський "Мальме", який в першому колі групи Н програв всі три поєдинки з різницею 0:11.

У сезоні Ліги чемпіонів 2020/21 "Шахтар" набрав вісім очок (різниця м'ячів — 5:12), потрапивши в плей-оф Ліги Європи. "Динамо" з чотирма очками також фінішувало третім (різниця м'ячів 4:13).

"Динамо" напряму потрапило в групу Ліги чемпіонів як чемпіон України. "Шахтар" — подолав два раунди кваліфікації, в яких вибив "Генк" (2:1, 2:1) і "Монако" (1:0, 2:2).

Календар "Динамо" та "Шахтаря" у другому колі Ліги чемпіонів

"Динамо": "Барселона" (2 листопада), "Баварія" (23 листопада), "Бенфіка" (8 грудня)

"Шахтар": "Реал" (3 листопада), "Інтер" (24 листопада), "Шериф" (7 грудня)