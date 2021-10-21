НБА стартовала: как украинцы дебютировали в новом сезоне (видео)

Михайлюк провел на площадке 16 минут, но не получил шанса сыграть в последней четверти.

В Национальной баскетбольной лиге прошел второй игровой день юбилейного сезона регулярного чемпионата. В среду, 20 октября, на площадки арен вышли 22 команды, которые провели между собой 11 матчей.

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Среди команд, стартовавших в НБА в этот игровой день, были и две команды украинских баскетболистов — "Торонто Рэпторс" Святослава Михайлюка и "Сакраменто Кингз" Алексея Леня.

Михайлюк и Лень сменили команды в межсезонье: Святослав из состава "Оклахомы-Сити Тандер" перешел в "Рэпторс", в то время, как Алексей после выступлений за "Вашингтон Уизардс" стал игроком "Кингз".

Дебютировать в новом розыгрыше НБА смог только Михайлюк — Алексей Лэнь по решению главного тренера "Кингз" Люка Уолтона на площадке не появился. Однако если "Сакраменто" дебютировал с победы над "Портленд Трейл Блейзер" (124: 121), то "Рэпторс" Михайлюка свой матч проиграли.

Украинец начал игру против "Рэпторс" на скамейке запасных, но появился на площадке уже в первой четверти при счете 14:18, поменяв на паркете Ануноби. За отведенное время до конца стартовой 12-минутки Михайлюк заработал один персональный фол, а отставание "Торонто" увеличилось до восьми очков — 18:26.

Михайлюк остался в составе "Рэпторс" на вторую четверть, осуществив первые результативные действия. За четыре минуты, которые украинец провел на площадке, он набрал первые очки, а также совершил еще один подбор. В то же время, первая попытка Михайлюка попасть из-за дуги оказалась неточной.

Через две минуты после замены Михайлюк снова появился на площадке, заменив Скотти Барнса. Украинец записал себе в актив еще два подбора, но не использовал две попытки 3-очковых. "Рэпторс" же ушли на большой перерыв с отставанием в 20 очков от "Визардз" — 37:57.

В третьей четверти Михайлюк появился за 3:19 до конца. Украинец заработал еще два очка благодаря точной реализации штрафных бросков, но дважды потерял мяч, не доиграв в итоге 12-минутку. На последнюю четверть главный тренер "Рэпторс" Ник Ньорс украинца на площадку не выпустил.

В итоге матч закончился поражением "Рэпторс" 83:98. Михайлюк в сумме провел на площадке 16 минут, набрав 4 очка, сделав 3 подбора и попав лишь один из пяти бросков за игру.

В сезоне 2020/21 новая команда украинца не вышла в плей-офф НБА, став 12-й на Востоке. "Рэпторс" лишь однажды становились чемпионами НБА — в 2019 году.