НБА стартувала: як українці дебютували в новому сезоні (відео)

Михайлюк провів на майданчику 16 хвилин, але не отримав шансу зіграти в останній чверті.

У Національній баскетбольній лізі пройшов другий ігровий день ювілейного сезону регулярного чемпіонату. У середу, 20 жовтня, на майданчики арен вийшли 22 команди, які провели між собою 11 матчів.

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Серед команд, які стартували в НБА в цей ігровий день, були й дві команди українських баскетболістів — "Торонто Репторс" Святослава Михайлюка і "Сакраменто Кінгз" Олексія Леня.

Михайлюк і Лень змінили команди в міжсезоння: Святослав зі складу "Оклахоми-Сіті Тандер" перейшов у "Репторс", у той час, як Олексій після виступів за "Вашингтон Візардс" став гравцем "Кінгз".

Дебютувати в новому розіграші НБА зміг тільки Михайлюк — Олексій Лень за рішенням головного тренера "Кінгз" Люка Волтона на майданчику не з'явився. Однак якщо "Сакраменто" дебютував із перемоги над "Портленд Трейл Блейзер" (124:121), то "Репторс" Михайлюка свій матч програли.

Українець почав гру проти "Репторс" на лавці запасних, але з'явився на майданчику вже в першій чверті при рахунку 14:18 помінявши на паркеті Анунобі. За відведений час до кінця стартової 12-хвилинки Михайлюк заробив один персональний фол, а відставання "Торонто" збільшилося до восьми очок — 18:26.

Михайлюк залишився в складі "Репторс" на другу чверть, здійснивши перші результативні дії. За чотири хвилини, які українець провів на майданчику, він набрав перші очки, а також зробив ще один підбір. У той же час, перша спроба Михайлюка потрапити через дуги виявилася неточною.

Через дві хвилини після заміни Михайлюк знову з'явився на майданчику, замінивши Скотті Барнса. Українець записав собі в актив ще два підбори, але не використав дві спроби 3-очкових. "Репторс" же пішли на велику перерву з відставанням у 20 очок від "Візардз" — 37:57.

У третій чверті Михайлюк з'явився при 3:19 до кінця. Українець заробив ще два очки завдяки точній реалізації штрафних кидків, але двічі втратив м'яч, не догравши зрештою 12-хвилинку. На останню чверть головний тренер "Репторс" Нік Ньорс українця на майданчик не випустив.

Зрештою матч закінчився поразкою "Репторс" 83:98. Михайлюк у сумі провів на майданчику 16 хвилин, набравши 4 очки, зробивши 3 підбирання та потрапивши лише один із п'яти кидків за гру.

У сезоні 2020/21 нова команда українця не вийшла в плей-оф НБА, ставши 12-ю на Сході. "Репторс" лише одного разу ставали чемпіонами НБА — в 2019 році.