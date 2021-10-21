Есть первая победа. "Заря" выиграла у ЦСКА в Болгарии

Луганская команда после поражений от "Ромы" и "Буде-Глимта" смогла взять первые очки в Лиге конференций

В Софии завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между местным ЦСКА и луганской "Зарей".

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Команда Виктора Скрипника, ранее проигравшая норвежским "Буде-Глимту" и итльянской "Роме", сумела взять первые очки в еврокубках в сезоне 2021/2022. В матче против ЦСКА все решил гол, который забил иранский форвард луганчан Аллахьяр Сайядманеш. В середине второго тайма нападающий ворвался в штрафную площадь и закрутил мяч в дальний угол ворот.

В оставшееся время "Заря" не нагнетала давление у ворот болгарского клуба, а хозяева не смогли создать острых моментов. Виктор Скрипник и его команда сумели одержать первую победу в текущем евросезоне.

В параллельном матче группы С грянула сенсация: "Буде-Глимт" на своем поле с разгромным счетом победил фаворита квартета — "Рому". Игра завершилась со счетом 6:1. Это был 1008-й матч в тренерской карьере Жозе Моуриньо и впервые в истории его команда пропустила шесть мячей.

По итогу сегодняшнего игрового дня лидером группы С в Лиге Конференций стал норвежский "Буде-Глимт", в активе которого 7 очков. "Рома" занимает второе место с шестью очками, "Заря" теперь третья — 3 очка. ЦСКА София занимает последнюю позицию, набрав лишь одно очко.

Лига Конференций УЕФА. Групповой этап. 3-й тур

ЦСКА (Болгария) — Заря (Украина) — 0:1

Гол: Сайядманеш, 64.

ЦСКА: Бусато — Матей, Джеферсон (Й.Бай, 73), Мазику, Т.Лам — Турицов, Г.Кери (Ф.Варела, 57), Йомов, Мухар — Х.Кайседо, Вилдсхут (Вион, 57).

Заря: Мацапура — Д.Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Сайядманеш, Цвек, Булеца (Кристиан, 87), Громов — Шахаб, Гладкий.

Удаление: Вион, 90+3