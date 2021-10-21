Є перша перемога. "Зоря" виграла у ЦСКА в Болгарії

Луганська команда після поразок від "Роми" та "Буде-Глімта" змогла взяти перші очки в Лізі конференцій

У Софії завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА між місцевим ЦСКА та луганською "Зорею".

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Команда Віктора Скрипника, яка раніше програла норвезьким "Буде-Глімту" й італійській "Ромі", зуміла взяти перші очки в єврокубках у сезоні 2021/2022. У матчі проти ЦСКА все вирішив гол, який забив іранський форвард луганчан Аллах'яр Сайядманеш. У середині другого тайму нападник увірвався в штрафний майданчик і закрутив м'яч у дальній кут воріт.

У час, що залишився, "Зоря" не нагнітала тиск біля воріт болгарського клубу, а господарі не змогли створити гострих моментів. Віктор Скрипник і його команда зуміли здобути першу перемогу в поточному євросезоні.

У паралельному матчі групи С грянула сенсація: "Буде-Глімт" на своєму полі з розгромним рахунком переміг фаворита квартету — "Рому". Гра завершилася з рахунком 6:1. Це був 1008-й матч у тренерській кар'єрі Жозе Моурінью, і вперше в історії його команда пропустила шість м'ячів.

За підсумком сьогоднішнього ігрового дня, лідером групи С в Лізі Конференцій став норвезький "Буде-Глімт", в активі якого 7 очок. "Рома" займає друге місце з шістьма очками, "Зоря" тепер третя — 3 очки. ЦСКА "Софія" займає останню позицію, набравши лише одне очко.

Ліга Конференцій УЄФА. Груповий етап. 3-й тур

ЦСКА (Болгарія) — Зоря (Україна) — 0:1

Гол: Сайядманеш, 64.

ЦСКА: Бусато — Матей, Джеферсон (Й.Бай, 73), Мазік, Т.Лам — Туриця, Г.Кері (Ф.Варела, 57), Йомов, Мухар — Х.Кайседо, Вілдсхут (Віон, 57).

Зоря: Мацапура — Д.Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський — Сайядманеш, Цвек, Булеца (Крістіан, 87), Громов — Шахаб, Гладкий.

Вилучення: Віон, 90+3