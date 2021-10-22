Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Стало известно, как выглядит обновленный рейтинг коэффициентов после трех туров еврокубков.

В Европе подошел к концу очередной раунд еврокубков. Украину в евротурнирах в дальнейшем представляет три клуба: "Динамо" и "Шахтер" в Лиге чемпионов, "Заря" — в Лиге конференций.

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На этой неделе только луганский клуб принес дополнительные баллы и сумел улучшить положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА. В третьем туре группового этапа Лиги конференций команда Виктора Скрипника на выезде обыграла болгарский ЦСКА (1:0). А вот "Динамо" и "Шахтер" свои матчи проиграли. "Горняки" потерпели разгромное поражение от мадридского "Реала" (0: 5), а киевляне не справились с "Барселоной" (0: 1).

Так, Украина набрала 0,400 балла и сократила отрыв от десятого места, которое сейчас занимает Россия. Она, в свою очередь, после третьего раунда еврокубков потеряла одну позицию, пропустила вперед Шотландию, и теперь разрыв между Украиной и Россией составляет 0.682 очка.

При этом Украина увеличила отрыв от ближайшего преследователя — Сербии. Преимущество Украины составляет уже 1.825 балла, то есть увеличилось на 0.100, сравнивая с прошлым раундом евротурниров.

Лидером остается Англия, второе место занимает Испания, а Италия идет третьей. Разрыв между всеми тремя странами довольно значителен.

Таблица коэффициентов УЕФА (после третьего тура сезона 2021/22)

Англия — 92.355 (сколько клубов стартовало в еврокубках и сколько осталось — 7/7)

Испания — 83.998 (7/7)

Италия — 66.902 (7/7)

Германия — 64.927 (7/7)

Франция — 48.081 (6/6)

Португалия — 46.216 (4/6)

Нидерланды — 38.100 (5/5)

Австрия — 34.050 (4/5)

Шотландия — 32.100 (2/5), 1 позиция

Россия — 31.682 (3/5), -1 позиция

Украина — 31.000 (3/5)

Сербия — 29.125 (2/4)

Бельгия — 28.600 (4/5)

Десятая позиция в рейтинге дает прямой пропуск одной команды страны в групповой этап Лиги чемпионов. Одиннадцатое место, на котором находится Украина, также дает соответствующее право при условии, что обладатель Лиги чемпионов пройдет туда по итогам своего национального чемпионата.

Также десятая позиция в таблице дает гарантию места в групповом раунде еврокубков для вицечемпиона. Одиннадцатое место дает право выступления в еврокубках вицечемпиону со второго раунда квалификации — то есть для гарантии попадания в группу одного из трех еврокубков, нужно пройти в следующий раунд отбора.

Уже на следующий сезон 2022/23 Украина потеряла прямую путевку в группу ЛЧ — чемпион начнет выступления с плей-офф раунда, а вицечемпион — со второго раунда квалификации.