Україна скоротила відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Стало відомо, як виглядає оновлений рейтинг коефіцієнтів після трьох турів єврокубків.

В Європі підійшов до кінця черговий раунд єврокубків. Україну в євротурнірах у подальшому представляють три клуби: "Динамо" і "Шахтар" у Лізі чемпіонів, "Зоря" — в Лізі конференцій.

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Цього тижня тільки луганський клуб приніс додаткові бали і зумів поліпшити становище України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. У третьому турі групового етапу Ліги конференцій команда Віктора Скрипника на виїзді обіграла болгарський ЦСКА (1:0). А ось "Динамо" і "Шахтар" свої матчі програли. "Гірники" зазнали розгромної поразки від мадридського "Реала" (0:5), а кияни не впоралися з "Барселоною" (0:1).

Так, Україна набрала 0,400 бали та скоротила відрив від десятого місця, яке зараз посідає Росія. Вона, зі свого боку, після третього раунду єврокубків втратила одну позицію, пропустила вперед Шотландію, і тепер розрив між Україною та Росією становить 0.682 очки.

При цьому Україна збільшила відрив від найближчого переслідувача — Сербії. Перевага України становить вже 1.825 балів, тобто збільшилася на 0.100, порівнюючи з минулим раундом євротурнірів.

Лідером залишається Англія, друге місце посідає Іспанія, а Італія йде третьою. Розрив між усіма трьома країнами досить значний.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (після третього туру сезону 2021/22)

Англія — 92.355 (скільки клубів стартувало в єврокубках і скільки залишилося — 7/7)

Іспанія — 83.998 (7/7)

Італія — 66.902 (7/7)

Німеччина — 64.927 (7/7)

Франція — 48.081 (6/6)

Португалія — 46.216 (4/6)

Нідерланди — 38.100 (5/5)

Австрія — 34.050 (4/5)

Шотландія — 32.100 (2/5), 1 позиція

Росія — 31.682 (3/5), -1 позиція

Україна — 31.000 (3/5)

Сербія — 29.125 (2/4)

Бельгія — 28.600 (4/5)

Десята позиція в рейтингу дає прямий пропуск однієї команди країни в груповий етап Ліги чемпіонів. Одинадцяте місце, на якому знаходиться Україна, також дає відповідне право за умови, що володар Ліги чемпіонів пройде туди за підсумками свого національного чемпіонату.

Також десята позиція в таблиці дає гарантію місця в груповому раунді єврокубків для віцечемпіона. Одинадцяте місце дає право виступу в єврокубках віцечемпіону з другого раунду кваліфікації — тобто для гарантії потрапляння в групу одного з трьох єврокубків, потрібно пройти в наступний раунд відбору.

Уже на наступний сезон 2022/23 Україна втратила пряму путівку в групу ЛЧ — чемпіон почне виступи з плей-оф раунду, а віцечемпіон — із другого раунду кваліфікації.