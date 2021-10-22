"Еще одна семья, которую разрушил из-за проститутки". Чем завершился скандал звезды "ПСЖ" с женой

Мауро Икарди и Ванда Нара держали в напряжении своих поклонников на протяжении последних недель.

Скандал в отношениях нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди со своей женой Вандой Нарой стал одним из главных спортивных происшествий в последнее время.

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Ванда Нара обвинила в социальных сетях Мауро Икарди в измене и удалила все совместные фотографии со своим мужем.

"Еще одна семья, которую ты разрушил из-за проститутки", – написала в сердцах в социальных сетях Ванда Нара. Также пользователи заметили, что Ванда Нара отписалась в Instagram от Икарди.

На протяжении недель Мауро Икарди пытался помириться с женой. Футболист взял отгул в "ПСЖ" по семейным обстоятельствам и пропускал тренировки клуба.

Как сообщает RMC Sport, в итоге, скорее всего, Мауро Икарди и Ванда Нара помирились, поскольку она привезла Икарди на тренировку "ПСЖ". Журналисты отметили, что они общались, улыбались и вели себя как пара.

Чем известны Мауро Икарди и Ванда Нара?

До этого эта пара была известна тем, что стала семьей после того, как Ванда Нара ушла к Мауро Икарди от его друга Макси Лопеса, с которым у нее было три сына. Тогда скандал вспыхнул в Италии, когда во время матча "Сампдории" и "Интера", за которые играли Макси Лопес и Мауро Икарди, футболисты отказались пожать друг другу руки и стали известны подробности этого любовного треугольника. Итальянская пресса в шутку называла матчи "Сампдории" и "Интера" дерби "Ванды Нары". Также итальянские медиа сообщали, что ранее Ванда Нара изменяла Макси Лопесу с Икарди.

В 2014 году Икарди и Ванда Нара поженились, у пары родились две дочери. Кроме того, Ванда Нара стала футбольным представителем и агентом Мауро Икарди.