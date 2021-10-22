"Ще одна сім'я, яку зруйнував через проститутку". Чим завершився скандал зірки "ПСЖ" із дружиною

Мауро Ікарді та Ванда Нара тримали в напрузі своїх шанувальників протягом останніх тижнів.

Скандал у стосунках нападника "ПСЖ" Мауро Ікарді зі своєю дружиною Вандою Нарою став однією з головних спортивних подій останнім часом.

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Ванда Нара звинуватила в соціальних мережах Мауро Ікарді в зраді та видалила всі спільні фотографії зі своїм чоловіком.

"Ще одна сім'я, яку ти зруйнував через повію", — написала в серцях у соціальних мережах Ванда Нара. Також користувачі помітили, що Ванда Нара відписалася в Instagram від Мауро Ікарді.

Протягом тижнів Мауро Ікарді намагався помиритися з дружиною. Футболіст взяв відгул у "ПСЖ" за сімейними обставинами та пропускав тренування клубу.

Як повідомляє RMC Sport, зрештою, швидше за все, Мауро Ікарді та Ванда Нара помирилися, оскільки вона привезла Мауро Ікарді на тренування "ПСЖ". Журналісти зазначили, що вони спілкувалися, посміхалися і поводилися як пара.

Чим відомі Мауро Ікарді та Ванда Нара?

До цього ця пара була відома тим, що стала сім'єю після того, як Ванда Нара пішла до Мауро Ікарді від його друга Максі Лопеса, з яким у неї було троє синів. Тоді скандал спалахнув в Італії, коли під час матчу "Сампдорії" та "Інтера", за які грали Максі Лопес і Мауро Ікарді, футболісти відмовилися потиснути одне одному руки і стали відомі подробиці цього любовного трикутника. Італійська преса жартома називала матчі "Сампдорії" та "Інтера" дербі "Ванди Нари". Також італійські медіа повідомляли, що раніше Ванда Нара зраджувала Максі Лопесу з Мауро Ікарді.

У 2014 році Мауро Ікарді та Ванда Нара одружилися, у пари народилися дві дочки. Крім того, Ванда Нара стала футбольним представником та агентом Мауро Ікарді.