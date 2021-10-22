С французским защитником приключилась курьезная ситуация.

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити поделился забавной историей в своем инстаграме.

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На фотографии видно, что футболист перепутал носки. На левой ноге у него надпись "правая", на правой – "левая".

Умышленно это сделал футболист, чтобы привлечь внимание, или нет – неизвестно. Фотография стала вирусной в интернете, собирая в Twitter cотни тысяч лайков.

[ + – ] Футболист "Барселоны" перепутал носки Фото: Скриншот

Напомним, что Умтити является чемпионом мира со сборной Франции. Защитнику удалось стать чемпионом мира после сезона с тяжелой травмой.

Несмотря на статус, игроку так и не удалось стать основным защитником каталонской "Барселоны". Умтити замучали травмы – он уже на протяжении двух сезонов пытается залечить свое колено. "Барселона" намерена продать футболиста, но трансфер до сих пор не состоялся.

Ожидается, что Умтити может вернуться во французский "Лион", в котором он и сделал карьеру, став важным защитником сборной Франции и перейдя оттуда в испанский гранд футбола.

Сам футболист не хотел бы покидать каталонскую "Барселону" и чувствует, что еще может помочь клубу в непростой период, связанный с финансовыми сложностями каталонского клуба.

Умтити говорит, что не может себя представить в футболке другого клуба кроме "Барселоны". Он хочет вернуться в строй и доказать, что достоин выступать за каталонский клуб на самом высоком уровне.

"Это мой клуб, я люблю его. Я хочу играть и добиться успеха здесь, побеждать вместе с командой. Я вижу себя в "Барсе" и жду момента, чтобы сыграть, – сказал француз в интервью для испанского издания Mundo Deportivo.