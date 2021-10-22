Із французьким захисником трапилася курйозна ситуація.

Захисник "Барселони" Самюель Умтіті поділився кумедною історією в своєму інстаграмі.

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На фотографії видно, що футболіст переплутав шкарпетки. На лівій нозі у нього напис "права", на правій — "ліва".

Навмисне це зробив футболіст, щоб привернути увагу, чи ні — невідомо. Фотографія стала вірусною в інтернеті, збираючи в Twitter сотні тисяч лайків.

[ + – ] Футболіст "Барселони" переплутав шкарпетки Фото: Скриншот

Нагадаємо, що Умтіті є чемпіоном світу зі збірної Франції. Захиснику вдалося стати чемпіоном світу після сезону з важкою травмою.

Незважаючи на статус, гравцеві так і не вдалося стати основним захисником каталонської "Барселони". Умтіті замучали травми — він уже протягом двох сезонів намагається залікувати своє коліно. "Барселона" має намір продати футболіста, але трансфер досі не відбувся.

Очікується, що Умтіті може повернутися до французького "Ліону", в якому він і зробив кар'єру, ставши важливим захисником збірної Франції і перейшовши звідти в іспанський гранд футболу.

Сам футболіст не хотів би покидати каталонську "Барселону" і відчуває, що ще може допомогти клубу в непростий період, пов'язаний з фінансовими складнощами каталонського клубу.

Умтіті каже, що не може собі уявити в футболці іншого клубу крім "Барселони". Він хоче повернутися в лад і довести, що гідний виступати за каталонський клуб на найвищому рівні.

"Це мій клуб, я люблю його. Я хочу грати і домогтися успіху тут, перемагати разом із командою. Я бачу себе в "Барсі" та чекаю моменту, щоб зіграти, — сказав француз в інтерв'ю для іспанського видання Mundo Deportivo.