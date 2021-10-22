Новый Верняев: 18-летний украинец завоевал бронзу на первом ЧМ по спортивной гимнастике (видео)

Ковтун улучшил результат квалификации на пяти из шести снарядов и вошел в тройку лучших гимнастов мира.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюшу разыграли медали в финале личного многоборья среди мужчин.

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Единственный украинец, который соревновался в этом виде программы, — 18-летний Илья Ковтун — завоевал "бронзу" в своем первом финале чемпионата мира в карьере.

Это уже вторая подряд медаль Украины в финале многоборья на чемпионатах мира после "бронзы" Олега Верняева в 2019 году и первая награда такого уровня в карьере Ковтуна. Ранее в этом году он становился третьим в многоборье на чемпионате Европы.

Победителя определяли по сумме баллов за выступления на всех шести снарядах.

После первого вида украинец входил в топ-5 лучших атлетов, как и в отборе. После второго вида Ковтун улучшил квалификационный результат и получил 14.4 балла, выйдя на вторую строчку в турнирной таблице. После упражнения на кольцах украинец снова опустился на пятое место, заработав 12.933 балла.

Прыжок Ковтуну также удался лучше, чем в отборе: он приземлил его на 14.3 балла. Однако после этого вида опустился на седьмую позицию.

Выступление на брусьях Илья начал не очень удачно. И ошибки на старте привели к тому, что Ковтун впервые за финал ухудшил оценку после квалификации. За упражнение украинцу поставили 14.4 балла.

Тем не менее, этого хватило, чтобы вплотную приблизиться к тройке лидеров.

Ковтун завершал соревнования на перекладине и сумел удачно выполнить упражнение, снова превзойдя квалификационный результат и получив 14.5 балла.

В сумме Ковтун заработал оценку 84.899, добавив более чем балл по сравнению с квалификацией. Этого результата хватило, чтобы занять итоговое третье место.

Спортивная гимнастика. Личное многоборье, финал

Чжан Бохэном (Китай) — 87.981

Дайк Хашимото (Япония) — 87.964

Илья Ковтун (Украина) — 84.899