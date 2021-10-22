Новий Верняєв: 18-річний українець завоював бронзу на першому ЧС зі спортивної гімнастики (відео)

Ковтун поліпшив результат кваліфікації на п'яти з шести снарядів і увійшов до трійки найкращих гімнастів світу.

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в японському Кітакюсю розіграли медалі у фіналі особистого багатоборства серед чоловіків.

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Єдиний українець, який змагався у цьому виді програми, — 18-річний Ілля Ковтун — завоював "бронзу" у своєму першому фіналі чемпіонату світу в кар'єрі.

Це вже друга поспіль медаль України у фіналі багатоборства на чемпіонатах світу після "бронзи" Олега Верняєва у 2019 році і перша нагорода такого рівня в кар'єрі Ковтуна. Раніше цього року він ставав третім у багатоборстві на чемпіонаті Європи.

Переможця визначали за сумою балів за виступи на всіх шести снарядах.

Після першого виду українець входив у топ-5 кращих атлетів, як і у відборі. Після другого виду Ковтун поліпшив кваліфікаційний результат і отримав 14,4 бала, вийшовши на другий рядок у турнірній таблиці. Після вправи на кільцях українець знову опустився на п'яте місце, заробивши 12,933 бала.

Стрибок Ковтуну також вдався краще, ніж у відборі: він приземлив його на 14.3 бала. Однак після цього виду опустився на сьому позицію.

Виступ на брусах Ілля почав не дуже вдало. І помилки на старті привели до того, що Ковтун вперше за фінал погіршив оцінку після кваліфікації. За вправу українцю поставили 14,4 бала.

Проте, цього вистачило, щоб впритул наблизитися до трійки лідерів.

Ковтун завершував змагання на перекладині і зумів вдало виконати вправу, знову перевершивши кваліфікаційний результат і отримавши 14,5 бала.

В сумі Ковтун заробив оцінку 84,899, додавши більше ніж бал порівняно з кваліфікацією. Цього результату вистачило, щоб посісти підсумкове третє місце.

Спортивна гімнастика. Особисте багатоборство, фінал

Чжан Бохеном (Китай) — 87,981

Дайк Хашимото (Японія) — 87,964

Ілля Ковтун (Україна) — 84,899