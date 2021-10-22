Французский футболист представил веганские бутсы (фото)

Чемпион мира анонсировал производство уникальных футбольных бутс.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба совместно с английским модельером Стелла Маккартни создали уникальные бутсы.

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Поль Погба, дочь участника группы The Beatles сэра Пола Маккартни и adidas создали коллаборацию и запустили линию первых "стопроцентно веганских" бутс.

Бутсы под брендом PREDATOR ("Хищник") выпущены ограниченной партией. Особенность бутс в том, что они на 100% выполнены из "веганских" материалов — переработанных синтетических и растительных веществ и продуктов, без использования кожи.

Отметим, что 28-летний Погба сыграл в "веганских бутсах" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (3:2).

"Они гендерно-нейтральные и сочетают в себе особый дизайн, инновации и экологические ценности Стеллы Маккартни с выразительным стилем и требованиями чемпиона мира и плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Пола Погба.

Два визионера объединились с нами, чтобы раскрыть потенциал дизайна, раздвинуть границы и творить с мыслями о планете", – говорится в описании бутс.

На этой неделе Поль Погба едва не потерял один из своих автомобилей из-за курьезного случая.

Погба накануне оставил свою одну из самых любимых машин Rolls-Royce, который оценивается в 300 000 тысяч фунтов стерлингов, под деревом на въезде в свой дом в Манчестере. Буря сломала ветку дерева, которая приземлилась в нескольких сантиметрах от машины француза. Футболисту повезло, что ветка не задала машину.

Ранее футболист частенько попадал в скандалы, связанные с опасным вождением автомобиля и неправильной парковкой.