Французький футболіст представив веганські бутси (фото)

Чемпіон світу анонсував виробництво унікальних футбольних бутс.

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Поль Погба спільно з англійським модельєром Стелла Маккартні створили унікальні бутси.

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Поль Погба, дочка учасника групи The Beatles сера Пола Маккартні та adidas створили колаборації і запустили лінію перших "стовідсотково веганських" бутс.

Бутси під брендом PREDATOR ("Хижак") випущені обмеженою партією. Особливість бутс у тому, що вони на 100% виготовлені з "веганських" матеріалів — перероблених синтетичних і рослинних речовин і продуктів, без використання шкіри.

Зазначимо, що 28-річний Погба зіграв у "веганських бутсах" у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з "Аталантою" (3:2).

"Вони гендерно-нейтральні та поєднують в собі особливий дизайн, інновації та екологічні цінності Стелли Маккартні з виразним стилем і вимогами чемпіона світу і плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Два візіонери об'єдналися з нами, щоб розкрити потенціал дизайну, розсунути межі та творити з думками про планету", — йдеться в описі бутс.

Цього тижня Поль Погба ледь не втратив один зі своїх автомобілів через курйозний випадок.

Погба напередодні залишив свою одну з найулюбленіших машин Rolls-Royce, яка оцінюється в 300 000 тисяч фунтів стерлінгів, під деревом на в'їзді в свій будинок у Манчестері. Буря зламала гілку дерева, яка приземлилася в декількох сантиметрах від машини француза. Футболістові пощастило, що гілка не зачепила машину.

Раніше футболіст частенько потрапляв у скандали, пов'язані з небезпечним кермуванням автомобіля і неправильним паркуванням.