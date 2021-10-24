Голы Алабы и Васкеса помогли "Реалу" победить "Барселону" (видео)

Давид Алаба забил первый мяч в "Эль-Классико", а Карло Анчелотти впервые победил "Барселону" на ее поле

На стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился матч 10-го тура Ла Лиги, именуемый как "Эль-Классико": "Барселона" — "Реал".

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Оба клуба на старте сезона вызывали на себя много критики со стороны болельщиков и экспертов. Но неудачные результаты постепенно остались позади и в последних турах оба клуба набрали ход. Добавим, что на текущей неделе "Реал" разгромил донецкий "Шахтер", а "Барселона" с минимальным счетом одолела "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Соперники осторожно начали очный матч, но обменялись острыми моментами ближе к экватору первой половины. Винисиус ворвался в штрафную площадь "Барсы" и накрутил всех соперников, которых только мог, но его итоговый удар оказался заблокирован. Хозяева ответили резкой атакой, в ходе которой Мемфис Депай продавил защитников "Реала" и отдал поперечную передачу в направлении Сержиньо Деста. Американец без остановки пробил в верхний угол — выше цели.

А вот следующий выпад "Реала" стал результативным: Алаба получил мяч от Родриго и убежал в быстрой атаке от соперников. Не входя в штрафную площадь, австриец с левой ноги нанес точный удар в дальний угол ворот — 1:0 в пользу Мадрида.

"Барселона" ответила спустя три минуты: Жерар Пике головой пробивал в дальний угол, но не попал в створ. Соперники продолжали обмениваться контратаками, но голов больше не забивали.

Вторую половину матча команды начали более спокойно — первый более-менее острый момент создал "Реал" на 55-й минуте. Ферлан Менди сместился с левого фланга в центр и рискнул пробить правой ногой — легкая добыча для Тер Штегена.

Спустя 7 минут эффектную комбинацию раскатали футболисты "Реала": Лука Модрич элегантно вывел на удар Карима Бензема, который слета пробил по воротам — тер Стеген спокойно зафиксировал мяч.

На 72-й минуте "Реал" мог удвоить счет, но после подачи с левого фланга Карим Бензема каким-то чудом не смог переправить мяч в ворота с двух метров. На дальней стойке форварда страховал Федерико Вальверде, но уругваец не попал в ближний угол. "Барселона" тут же ответила атакой, которая завершилась ударом Сержиньо Деста с линии штрафной: американец приложился по мячу левой ногой и в створ не попал.

Команда Рональда Кумана все же не оставляла попыток отыграться: подача от Депая нашла голову Серхио Агуэро, но аргентинец пробил мимо цели.

В самом конце матча "Реал" столкнулся с неприятностью: голкипер Тибо Куртуа, выбивая мяч, повредил колено. Бельгийцу оказали помощь и он смог продолжить матч.

"Барселона" бросилась спасаться, но упустила контратаку "Реала": с ударом от Асенсио тер Стеген справился, а вот Лукас Васкес на добивании забил второй мяч "Реала" — 2:0.

Тем не менее, подопечные Рональда Кумана не сдались и сумели отыграть один мяч: Серхио Агуэро за 40 секунд до конца компенсированного времени поразил ворота "галактикос", но спастись "Барселона" уже не успела.

Карло Анчелотти впервые в качестве главного тренера добыл победу над "Барселоной" на стадионе "Камп Ноу". "Реал" вернул себе первое место: у мадридского клуба, как и у "Севильи" с "Реалом Сосьедадом" по 20 очков. "Барселона" только на 8-м месте — в активе гранатово-синих 15 пунктов.

Чемпионат Испании. 10-й тур

Барселона — Реал — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1, Алаба, 32; 0:2, Лукас Васкес, 90+2; 1:2, Серхио Агуэро, 90+6

"Барселона": Тер Стеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Эрик Гарсия, Жорди Альба — Гави (Л. Де Йонг, 85), Бускетс, Ф. Де Йонг (Серджи Роберто, 77) — Дест, Депай, Фати (Серхио Агуэро, 73).

"Реал": Куртуа — Лукас Васкес, Эдер Милитао, Алаба, Ф.Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго (Вальверде, 72; Карвахаль, 90+2), Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 87).