Голи Алаби та Васкеса допомогли "Реалу" перемогти "Барселону" (відео)

Давид Алаба забив перший м'яч у "Ель-Класіко", а Карло Анчелотті вперше переміг "Барселону" на її полі

На стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився матч 10-го туру Ла Ліги, іменований як "Ель-Класіко": "Барселона" — "Реал".

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Обидва клуби на старті сезону викликали на себе багато критики з боку вболівальників і експертів. Але невдалі результати поступово залишилися позаду і в останніх турах обидва клуби набрали хід. Додамо, що цього тижня "Реал" розгромив донецький "Шахтар", а "Барселона" з мінімальним рахунком здолала "Динамо" в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Суперники обережно почали очний матч, але обмінялися гострими моментами ближче до екватора першої половини. Вінісіус увірвався в штрафний майданчик "Барси" і накрутив всіх суперників, яких тільки міг, але його підсумковий удар виявився заблокований. Господарі відповіли різкою атакою, в ході якої Мемфіс Депай продавив захисників "Реала" і віддав поперечну передачу в напрямку Сержіньо Деста. Американець без зупинки пробив у верхній кут — вище цілі.

А ось наступний випад "Реала" став результативним: Алаба отримав м'яч від Родріго і втік в швидкій атаці від суперників. Не входячи в штрафний майданчик, австрієць з лівої ноги завдав точного удару в дальній кут воріт — 1:0 на користь Мадрида.

"Барселона" відповіла через три хвилини: Жерар Піке головою пробивав у дальній кут, але не влучив у ворота. Суперники продовжували обмінюватися контратаками, але голів більше не забивали.

Другу половину матчу команди розпочали спокійніше — перший більш-менш гострий момент створив "Реал" на 55-й хвилині. Ферлан Менді змістився з лівого флангу в центр і ризикнув пробити правою ногою — легка здобич для Тер Штегена.

Через 7 хвилин ефектну комбінацію розкатали футболісти "Реала": Лука Модріч елегантно вивів на удар Каріма Бензема, який зльоту пробив по воротах — тер Стеген спокійно зафіксував м'яч.

На 72-й хвилині "Реал" міг подвоїти рахунок, але після подачі з лівого флангу Карім Бензема якимось дивом не зміг переправити м'яч у ворота з двох метрів. На дальній стійці форварда страхував Федеріко Вальверде, але уругваєць не потрапив в ближній кут. "Барселона" тут же відповіла атакою, яка завершилася ударом Сержіньо Деста з лінії штрафного: американець приклався по м'ячу лівою ногою та в площину воріт не влучив.

Команда Рональда Кумана все ж не залишала спроб відігратися: подача від Депая знайшла голову Серхіо Агуеро, але аргентинець пробив повз ціль.

В самому кінці матчу "Реал" зіткнувся з неприємністю: голкіпер Тібо Куртуа, вибиваючи м'яч, пошкодив коліно. Бельгійцеві надали допомогу і він зміг продовжити матч.

"Барселона" кинулася рятуватися, але упустила контратаку "Реала": з ударом від Асенсіо тер Стеген впорався, а от Лукас Васкес на добиванні забив другий м'яч "Реала" — 2: 0.

Проте, підопічні Рональда Кумана не здалися і зуміли відіграти один м'яч: Серхіо Агуеро за 40 секунд до кінця компенсованого часу вразив ворота "галактікос", але врятуватися "Барселона" вже не встигла.

Карло Анчелотті вперше в якості головного тренера здобув перемогу над "Барселоною" на стадіоні "Камп Ноу". "Реал" повернув собі перше місце: у мадридського клубу, як і у "Севільї" з "Реалом Сосьєдадом" по 20 очок. "Барселона" лише на 8-му місці — в активі гранатово-синіх 15 пунктів.

Чемпіонат Іспанії. 10-й тур

Барселона — Реал — 1: 2 (0: 1)

Голи: 0:1, Алаба, 32; 0:2, Лукас Васкес, 90+2; 1:2, Серхіо Агуеро, 90+6

"Барселона": Тер Стеген, Мінгеса (Коутіньйо, 46), Піке, Ерік Гарсія, Жорді Альба — Гаві (Л. Де Йонг, 85), Бускетс, Ф. Де Йонг (Серджіо Роберто, 77) — Дест, Депай, Фаті (Серхіо Агуеро, 73).

"Реал": Куртуа — Лукас Васкес, Едер Мілітао, Алаба, Ф.Менді — Модріч, Каземіро, Кроос — Родріго (Вальверде, 72; Карвахаль, 90 + 2), Бензема, Вінісіус Жуніор (Асенсио, 87).