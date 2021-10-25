Малиновский возвращается: Петраков объявил состав сборной Украины на ноябрьские матчи

В грядущем месяце сборная Украины сыграет два матча: отборочный на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины и товарищеский против Болгарии

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков огласил состав команды на матчи против Болгарии и Боснии и Герцеговины, которые запланированы на 11 и 16 ноября соответственно, сообщает пресс-служба УАФ.

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В список попали 25 футболистов. Обращает на себя внимание присутствие полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, который вызван в ряды сборной впервые после конфликта с главным тренером, который случился в сентябре, накануне товарищеского матча против сборной Чехии.

Кроме Малиновского, Александр Петраков рассчитывает и на полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша, который забил уже шесть мячей в текущем розыгрыше чемпионата Украины по футболу. По сравнению со сбором, в рамках которого сборная Украины играла против Финляндии и Боснии и Герцеговины, вернулся в строй и полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который восстановился после травмы. Получил вызов в главную команду страны и полузащитник итальянской "Специи" Виктор Коваленко.

Состав сборной Украины на матчи против Боснии и Болгарии

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ( "Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все — "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ( "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все — "Динамо" Киев), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Даниил Сикан ( "Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ( "Динамо" Киев).

В таком составе сборная Украины приступит к тренировкам 8 ноября в Киеве. Товарищеский матч против Болгарии состоится 11 ноября в Одессе, а спустя пять дней в городе Зеница украинская сборная сыграет последний матч в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.