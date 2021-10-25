Маліновський повертається: Петраков оголосив склад збірної України на листопадові матчі

У прийдешньому місяці збірна України зіграє два матчі: відбірковий на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини і товариський проти Болгарії.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков оголосив склад команди на матчі проти Болгарії та Боснії і Герцеговини, які заплановані на 11 і 16 листопада відповідно, повідомляє пресслужба УАФ.

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До списку потрапили 25 футболістів. Звертає на себе увагу присутність півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського, який викликаний до лав збірної вперше після конфлікту з головним тренером, який трапився у вересні, напередодні товариського матчу проти збірної Чехії.

Крім Маліновського, Олександр Петраков розраховує і на півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша, який забив уже шість м'ячів у поточному розіграші чемпіонату України з футболу. Порівняно зі збором, у межах якого збірна України грала проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, повернувся в стрій і півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який відновився після травми. Отримав виклик до головної команди країни і півзахисник італійської "Спеції" Віктор Коваленко.

Склад збірної України на матчі проти Боснії та Болгарії

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар" Донецьк), Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — "Шахтар" Донецьк), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1"), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк), Денис Гармаш ("Динамо" Київ).

У такому складі збірна України розпочне тренування 8 листопада в Києві. Товариський матч проти Болгарії відбудеться 11 листопада в Одесі, а через п'ять днів у місті Зіниця українська збірна зіграє останній матч у відборі на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.