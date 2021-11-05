Андрей Ярмоленко рискует пропустить решающие матчи сборной

Остается под вопросом участие полузащитника "Вест Хэма" в матче АПЛ против "Ливерпуля", который состоится в эти выходные.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко получил травму в преддверии решающих матчей сборной, о чем упомянул Дэвид Моейс, тренер "Вест Хэма", за который выступает Ярмоленко. Об этом сообщает "Сегодня".

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В интервью перед матчем Лиги Европы против бельгийского "Генка" менеджер лондонской команды сказал, что Ярмоленко получил очередное "повреждение", которое не позволило ему попасть в заявку на эту игру.

Пока под вопросом участие Ярмоленко в матче АПЛ против "Ливерпуля", который состоится в эти выходные.

Уже на понедельник, 8 ноября намечено начало сбора украинской команды, а 11 ноября состоится контрольный матч с Болгарией в Одессе. На 16 ноября запланирован выездной матч со сборной Боснии и Герцеговины в городе Зеница, в котором во многом решится вопрос о продолжении борьбы за место на Чемпионате мира в Катаре 2022 года.

Чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице, Украине нужно побеждать, поражение оставит команду без путевки на Чемпионат мира. Сейчас украинская сборная занимает вторую строчку, которая дает возможность участвовать в плей-офф, но у соперников команды две игры в запасе.

Ранее Фокус сообщил о том, что полузащитник сборной Украины Александр Зубков и нападающий Роман Зозуля, который потенциально мог бы усилить сборную, отличились забитыми мячами в недавних матчах своих команд. Зозуля забил первый свой гол за 9 месяцев за "Фуэнлабраду" во втором дивизионе Чемпионата Испании, а Зубков отметился голом за "Ференцварош" в матче Лиги Европы против "Селтика".