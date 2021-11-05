Андрій Ярмоленко ризикує пропустити вирішальні матчі збірної

Залишається під питанням участь півзахисника "Вест Гема" у матчі АПЛ проти "Ліверпуля", який відбудеться у ці вихідні.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко зазнав травми напередодні вирішальних матчів збірної, про що згадав Девід Моєс, тренер "Вест Гема", за який виступає Ярмоленко. Про це повідомляє "Сегодня".

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В інтерв'ю перед матчем Ліги Європи проти бельгійського "Генка" менеджер лондонської команди сказав, що Ярмоленко отримав чергове "пошкодження", яке не дозволило йому потрапити до заявки на цю гру.

Поки що під питанням участь Ярмоленка у матчі АПЛ проти "Ліверпуля", який відбудеться у ці вихідні.

Вже на понеділок, 8 листопада, намічено початок збору української команди, а 11 листопада відбудеться контрольний матч із Болгарією в Одесі. На 16 листопада заплановано виїзний матч зі збірною Боснії та Герцеговини у місті Зениця, в якому багато в чому вирішиться питання щодо продовження боротьби за місце на Чемпіонаті світу в Катарі в 2022 році.

Щоб покращити своє становище у турнірній таблиці, Україні треба перемагати, поразка залишить команду без путівки на Чемпіонат світу. Наразі українська збірна посідає другий рядок, який дає можливість брати участь у плей-оф, але в суперників команди дві гри в запасі.

Раніше Фокус повідомляв про те, що півзахисник збірної України Олександр Зубков і нападник Роман Зозуля, який потенційно міг би посилити збірну, відзначилися забитими м'ячами у нещодавніх матчах своїх команд. Зозуля забив перший свій гол за 9 місяців за "Фуенлабраду" в другому дивізіоні Чемпіонату Іспанії, а Зубков відзначився голом за "Ференцварош" у матчі Ліги Європи проти "Селтіка".