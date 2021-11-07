Вошел в историю. Боксер Канело Альварес стал абсолютным чемпионом мира (видео)

Мексиканский боксер нокаутировал Калеба Планта и повторил достижение, которое удавалось единицам.

В Лас-Вегасе состоялся боксерский бой за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и американцем Калебом Плантом.

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Поединок продолжался 11 раундов. В заключительном из них Канело сначала отправил Планта в нокдаун, а затем нокаутировал, досрочно завершив бой. Таким образом, к уже выигранным титулам WBC, WBA и WBO, Канело Альварес добавил еще и титул чемпиона мира по версии IBF, став абсолютным чемпионом мира.

Мексиканцу удалось войти в историю: он стал первым "абсолютом" в истории суперсреднего веса и шестым боксером, кому вообще удалось выиграть все пояса в своей весовой категории. Среди этих шести есть и украинец Александр Усик, который в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (первый тяжелый вес, до 91 кг). Теперь Канело может перейти в полутяжелый вес и попробовать выиграть все пояса уже там. Правда, сам боксер пока намерен отдохнуть и подумать, в каком дивизионе продолжить карьеру.

Чем известен Сауль Альварес?

31-летний мексиканский боксер начал профессиональную карьеру еще в 15-летнем возрасте, в 2005 году. С тех пор он провел 60 поединков, одержав 57 побед (39 нокаутом), два боя завершив вничью и потерпев одно поражение. Единственным обидчиком теперь уже легендарного Канело стал Флойд Мейвезер-младший, победивший Альвареса в 2013 году. Начиная с 2020 года Канело поочередно выигрывал титулы чемпиона мира во втором среднем весе: сначала он победил Каллума Смита и забрал пояса WBA и WBC, затем одолел Билли Джо Сондерса и добавил в свою коллекцию пояс WBO. Теперь Сауль Альварес выиграл и четвертый пояс, вписав свое имя в историю бокса.

У Канело Альвареса большая семья — у спортсмена 6 братьев, которые тоже пришли в бокс, и одна сестра. Вместе с тем, за боксером закрепилась репутация героя-любовника — его любовные истории с разными девушками становятся одной из главных тем для обсуждения в Латинской Америке. В результате, у Канело Альвареса трое детей — две дочери и один сын, и все они — от разных женщин.

Почему Сауля Альвареса называют Канело?

Это прозвище мексиканский боксер получил на заре своей профессиональной карьеры. Дело в том, что в переводе с мексиканского диалекта слово "canelito" означает "маленькая корица". Так юного боксера назвали из-за его рыжих волос и веснушек. Согласно легенде, такое имя Саулю придумал его тренер Хосе Рейносо. Со временем уменьшительная приставка отпала, и Сауль Альварес стал известен широкой публике как просто Канело. Имя настолько полюбилось боксеру, что он даже назвал одну из своих дочерей Канелой.