Увійшов до історії. Боксер Канело Альварес став абсолютним чемпіоном світу (відео)

Мексиканський боксер нокаутував Калеба Планта та повторив досягнення, яке вдавалося одиницям.

У Лас-Вегасі відбувся боксерський бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі (до 76,2 кг) між мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом та американцем Калебом Плантом.

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Поєдинок тривав 11 раундів. У заключному з них Канело спочатку відправив Планта до нокдауну, а потім нокаутував, достроково завершивши бій. Таким чином, до вже виграних титулів WBC, WBA та WBO, Канело Альварес додав ще й титул чемпіона світу за версією IBF, став абсолютним чемпіоном світу.

Мексиканцю вдалося увійти в історію: він став першим "абсолютом" в історії суперсередньої ваги та шостим боксером, кому взагалі вдалося виграти всі пояси у своїй ваговій категорії. Серед цих шести є й українець Олександр Усік, який у 2018 році став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті (перша важка вага, до 91 кг). Тепер Канело може перейти у напівважку вагу та спробувати виграти всі пояси вже там. Щоправда, сам боксер поки що має намір відпочити і подумати, в якому дивізіоні продовжити кар'єру.

Чим відомий Сауль Альварес?

31-річний мексиканський боксер розпочав професійну кар'єру ще у 15-річному віці, у 2005 році. З того часу він провів 60 поєдинків, здобувши 57 перемог (39 нокаутом), два бої завершивши внічию і зазнавши однієї поразки. Єдиним кривдником тепер уже легендарного Канело став Флойд Мейвезер-молодший, який переміг Альвареса у 2013 році. Починаючи з 2020 року Канело по черзі вигравав титули чемпіона світу у другій середній вазі: спочатку він переміг Каллума Сміта і забрав пояси WBA та WBC, потім здолав Біллі Джо Сондерса та додав до своєї колекції пояс WBO. Тепер Сауль Альварес виграв четвертий пояс, вписавши своє ім'я в історію боксу.

Канело Альварес має велику родину — у спортсмен 6 братів, які теж прийшли в бокс, і одна сестра. Разом з тим за боксером закріпилася репутація героя-коханця — його любовні історії з різними дівчатами стають однією з головних тем для обговорення в Латинській Америці. У результаті, у Канело Альвареса троє дітей — дві дочки та один син, і всі вони від різних жінок.

Чому Сауля Альварес називають Канело?

Це прізвисько мексиканський боксер отримав на зорі своєї професійної кар'єри. Справа в тому, що в перекладі з мексиканського діалекту слово canelito означає маленька кориця. Так юного боксера назвали через його руде волосся і ластовиння. Згідно з легендою, таке ім'я Саулю вигадав його тренер Хосе Рейносо. Згодом зменшувальна приставка відпала, і Сауль Альварес став відомий широкому загалу як просто Канело. Ім'я настільки сподобалося боксерові, що він навіть назвав одну зі своїх дочок Канелою.