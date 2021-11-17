Спорт в большом городе: ты успеешь все!

Признайся, только честно: сколько раз ты решал вести здоровый образ жизни и ежедневно заниматься спортом? Все вокруг только и делают, что призывают изменить свою жизнь и начать что-то делать со своим телом – блогеры с экранов смартфонов, звезды на телевидении и статьи в СМИ. Однако твой типичный день, как жителя большого города, всегда выглядит приблизительно так:

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завтрак на ходу или его просто заменяет чашка кофе;

сидишь в пробках на дорогах по пути на работу за рулем или в общественном транспорте;

отсиживаешь за компьютером 9-часовой рабочий день;

опять пробки на дорогах по пути домой;

поздний ужин, да и домашние дела никто не отменял…

Неудивительно, что нам иногда просто не хватает времени на физические нагрузки и отсутствует желание заниматься спортом.

Если ты ценишь свое время и хочешь получать максимум от занятий спортом, попробуй новый формат тренировок, – фитнес-боксинг. Для Украины он новый, но очень популярен в Америке и Европе.

Комплекс, который длится всего 33 минуты, но заменяет часовую тренировку в обычном спорт-клубе. Что же делает эти 33 минуты максимально эффективными:

проверенные фитнес-упражнения, улучшающие общее физическое состояние, повышают выносливость, силу и гибкость;

улучшающие общее физическое состояние, повышают выносливость, силу и гибкость; движения из единоборств – бокс, кикбоксинг, смешанные боевые искусства. Во время непрерывного выполнения атакующих и защитных движений тело получает оптимальную кардионагрузку;

– бокс, кикбоксинг, смешанные боевые искусства. Во время непрерывного выполнения атакующих и защитных движений тело получает оптимальную кардионагрузку; тренировки с боксерскими мешками, которые обеспечивают мощный выброс адреналина и положительные эмоции.

Попробовать фитнес-боксинг на себе можешь в сети FITGY.X. Клубы работают с 7:00 до 22:00, в воскресенье – с 8:00 до 15:00. Можно приходить на тренировку в любое время. Не нужно заранее записываться или бояться опоздать. Все тренировки проходят с тренером.

Никаких спаррингов или синяков – фитнес-боксинг рассчитан только на красивое тело и мощный заряд энергии! Благодаря сочетанию фитнеса и боксинга ты сможешь быстро проработать все группы мышц, сжечь около 500 ккал и зарядиться энергией, которой хватит до следующей тренировки.

Посети новый спорт-клуб сети FITGY.X, который находится в центре Киева на улице Саксаганского, 40/85 или м. Осокорки, ул. Чавдар, 2!

И по секрету: в скором времени планируется открытие третьего клуба: м. Лыбедская, ул. Тютюнника, 53.

http://fitgy-x.com/