Спорт у великому місті: ти встигнеш усе!

Зізнайся, тільки чесно: скільки разів ти вирішував вести здоровий спосіб життя та щодня займатися спортом? Усі навколо тільки те й роблять, що закликають змінити своє життя та почати щось робити зі своїм тілом — блогери з екранів смартфонів, зірки на телебаченні та статті у ЗМІ. Однак твій типовий день, як жителя великого міста, виглядає приблизно так:

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сніданок на ходу чи його просто замінює ранкова кава;

сидиш у заторах на дорогах на шляху до роботи за кермом чи у громадському транспорті;

відсиджуєшся за компьютером 9-годинний робочий день;

знову затори на дорогах на шляху до домівки;

пізня вечеря, та й домашні справи ніхто не скасовував…

Не дивно, що нам іноді просто не вистачає часу на фізичні навантаження й бракує бажання займатися спортом.

Якщо ти цінуєш свій час і хочеш отримувати максимум від занять спортом, спробуй новий формат тренувань, – фітнес-боксинг. Для України він новий, але дуже популярний в Америці та Європі.

Комплекс, що триває усього 33 хвилини, замінює годинне тренування у звичайному спорт клубі. Що ж роблять ці 33 хвилини максимально ефективними:

перевірені вправи з фітнесу , що покращують загальний фізичний стан, підвищують витривалість, силу і гнучкість;

, що покращують загальний фізичний стан, підвищують витривалість, силу і гнучкість; рухи з єдиноборств — боксу, кікбоксингу, змішаних бойових мистецтв. Під час безперервного виконання атакуючих і захисних рухів тіло отримує оптимальне кардіонавантаження;

— боксу, кікбоксингу, змішаних бойових мистецтв. Під час безперервного виконання атакуючих і захисних рухів тіло отримує оптимальне кардіонавантаження; тренування із боксерськими мішками, які зумовлюють потужний викид адреналіну та позитивні емоції.

Спробувати фітнес-боксинг на собі можеш в мережі FITGY.X. Клуби працюють із 7:00 до 22:00, у неділю — із 8:00 до 15:00. Можна приходити на тренування у будь-який час. Не потрібно заздалегідь записуватися або ж боятися спізнитися. Всі тренування проходять з тренером.

Жодних спарингів чи синців – фітнес-боксинг розрахований лише на красиве тіло та потужний заряд енергії! Завдяки поєднанню фітнесу та боксингу ти зможеш швидко пропрацювати всі групи м’язів, спалити близько 500 ккал і зарядитися енергією, якої вистачить аж до наступного тренування.

Завітай до нового спорт-клубу мережі FITGY.X, що знаходиться у центрі Києва на вулиці Саксаганського, 40/85 або ж м. Осокорки, вул. Чавдар, 2!

І по секрету: незабаром планується відкриття третього клубу: м. Либідська, вул. Тютюнника, 53.

http://fitgy-x.com/