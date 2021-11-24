"Интер" - "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Донецкий клуб сегодня в Италии попытается взять важные очки для продолжения борьбы в еврокубках.

В среду, 24 ноября, в Милане состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Интером" и донецким "Шахтером".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Для того, чтобы продолжить борьбу в еврокубках, "Шахтеру" нужно побеждать и надеяться, что "Шериф" не возьмет очки в матче с мадридским "Реалом". Только при таких раскладах у "горняков" есть шансы зацепиться за третье место, но даже если все сложится так, то в последнем туре донецкий клуб должен еще победить "Шериф". Миссия выглядит практически невыполнимой. Но есть и оптимистический вариант: если "Шахтер" одержит две подряд победы, а "Интер" и "Шериф", соответственно, дважды проиграют.

[ + – ] Группа D. Лига чемпионов УЕФА Фото: УЕФА

"Интер" — "Шахтер": прогноз на матч

Прогноз на матч "Интер" — "Шахтер" выглядит не оптимистично для украинской команды. Букмекеры не верят в подвиг Роберто Де Дзерби. На победу "Интера" ставки принимаются с коэффициентом от 1.33 до 1.34. На ничью — 5.40-5.70, а на победу "Шахтера" — 9.00-9.60.

Главной кадровой проблемой "Шахтера" перед этим матчем является линия атаки: основной форвард Ласина Траоре выбыл из-за травмы как раз в первом матче с "Интером" на длительный срок, а Жуниор Мораес до сих пор не восстановился от тяжелого повреждения, полученного еще весной. В Италию Роберто Де Дзерби повез только двух форвардов: бразильца Фернандо и украинца Даниила Сикана.

"Интер" — "Шахтер": статистика

Если посмотреть на статистику противостояний "Интера" и "Шахтера", то можно увидеть, что соперники чаще всего играют вничью. В шести матчах между ними четыре раза была зафиксирована мировая и дважды побеждал миланский клуб. Для "Шахтера" сегодня есть возможность впервые в истории обыграть "Интер".

"Интер" — "Шахтер" 2021: где смотреть трансляции

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА "Интер" — "Шахтер" начнется в 19:45 по киевскому времени. Смотреть матч можно на онлайн-платформе MEGOGO или в приложении Volia TV на мобильных устройствах.