"Інтер" — "Шахтар": де дивитись матч Ліги чемпіонів УЄФА

Донецький клуб сьогодні в Італії намагатиметься взяти важливі очки для продовження боротьби в єврокубках.

У середу, 24 листопада, у Мілані відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між "Інтером" та донецьким "Шахтарем".

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Для того, щоб продовжити боротьбу в єврокубках, "Шахтарю" треба перемагати та сподіватися, що "Шериф" не візьме очки в матчі з мадридським "Реалом". Тільки за таких розкладів "гірники" мають шанси зачепитися за третє місце, але навіть якщо все складеться так, то в останньому турі донецький клуб має ще перемогти "Шериф". Місія виглядає практично нездійсненною. Але є й оптимістичний варіант: якщо "Шахтар" здобуде дві поспіль перемоги, а "Інтер" та "Шериф", відповідно, двічі програють.

[ + – ] Група D. Ліга чемпіонів УЄФА Фото: УЕФА

"Інтер" — "Шахтар": прогноз на матч

Прогноз на матч "Інтер" — "Шахтар" виглядає не оптимістично для української команди. Букмекери не вірять у подвиг Роберто Де Дзербі. На перемогу "Інтера" ставки приймаються з коефіцієнтом від 1:33 до 1:34. На нічию – 5.40-5.70, а на перемогу "Шахтаря" – 9.00-9.60.

Головною кадровою проблемою "Шахтаря" перед цим матчем є лінія атаки: основний форвард Ласіна Траоре вибув через травму якраз у першому матчі з "Інтером" на тривалий термін, а Жуніор Мораес досі не відновився від тяжкого ушкодження, отриманого ще навесні. До Італії Роберто Де Дзербі повіз лише двох форвардів: бразильця Фернандо та українця Данила Сікана.

"Інтер" — "Шахтар": статистика

Якщо подивитися на статистику протистоянь "Інтера" та "Шахтаря", то можна побачити, що суперники найчастіше грають унічию. У шести матчах між ними чотири рази було зафіксовано нічию і двічі перемагав міланський клуб. Для "Шахтаря" сьогодні є можливість вперше в історії обіграти "Інтер".

"Інтер" — "Шахтар" 2021: де дивитися трансляції

Пряма трансляція матчу Ліги чемпіонів УЄФА "Інтер" — "Шахтар" розпочнеться о 19:45 за київським часом. Дивитися матч можна на онлайн-платформі MEGOGO або у програмі Volia TV на мобільних пристроях.